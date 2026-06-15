Во время обстрела Киева пострадал дом художницы Сони Морозюк: "Было очень громко и страшно"

В результате комбинированной атаки России на Украину пострадал дом известной блогерши и художницы Сони Морозюк.

Об этом она рассказала в своём Instagram и показала последствия нападения россиян.

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К счастью, сама Соня не пострадала. По ее словам, попадание произошло этажом выше квартиры, где она живет.

После пережитого художница находилась в шоковом состоянии, однако отметила, что старается не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Я в ах*е. Это было очень громко и страшно. Тушат пожар. Пожарная машина, спасатели, вы не представляете, что здесь сейчас происходит. Берегите себя, потому что может прилететь в ваш дом, чего я никому не желаю, конечно,

– сказала Морозюк в инстаграм-сторисах.

Во время атаки на Киев пострадал дом Сони Морозюк / Скриншот из Instagram-сторис

Во время атаки на Киев пострадал дом Сони Морозюк / Скриншот из Instagram-сторис

Обстрел Киева в ночь на 15 июня: что известно

Россияне использовали для атаки несколько сотен ракет и дронов различных типов. Основной удар пришелся на Киев, однако обстреляли также Днепр и Харьков.

По предварительным данным, зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных беспилотников в 42 локациях. Еще в 12 локациях упали обломки сбитых дронов.

В столице известно о гибели по меньшей мере четырех человек, еще десятки получили ранения. Помимо жилых домов, разрушениям подверглись культурные памятники, в частности Успенский собор Киево-Печерской лавры.