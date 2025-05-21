Ничего своего сделать не могут, – известная российская певица сплагиатила образ Поляковой

Пока Украина борется с российской агрессией на фронтах, в культуре продолжаются не менее циничные атаки. Так, Марина Абросимова, известная под сценическим именем МакЅим, скопировала сценический образ Оли Поляковой.

Во время своего выступления на футбольном матче "Спартак" – "Ростов", россиянка была одета в наряде, почти идентичном костюму Оли Поляковой с ее шоу 2023 года "Все буде добре". Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу продюсера Поляковой Михаила Ясинского.

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