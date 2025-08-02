Полномасштабная война России против Украины продолжается уже более трех лет. Но в плейлистах многих украинцев до сих пор звучат треки артистов из страны-агрессора – даже тех, кто открыто или молча поддерживает эту войну.

Команда Show 24 проанализировала музыкальные тренды в Apple Music, Spotify и на YouTube – и действительно: в топах все еще есть российские исполнители. Их музыка приносит им прибыль, которая частично идет в бюджет государства, что ежедневно убивает украинцев. Слушая такие треки, мы не просто включаем музыку – мы финансируем войну против себя.

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1 августа в Киеве был объявлен День траура по жертвам массированной атаки на Киев. Тогда погиб 31 человек, среди которых пятеро детей. Но, несмотря на войну, в Топ-25 Apple Music (Киев) все еще появляются треки российских исполнителей. Среди них – Эндшпиль, MACAN, Basta, ICEGERGERT, SKY RAE.

Какие песни слушают в Киеве в Apple music / Скриншот из мобильного приложения

Есть ли русская музыка в трендах на Spotify?

В Spotify ситуация похожая. В Топ 50 Украина первое место, на момент написания материала, занимает песня "Смак-печаль" – совместный трек Нади Дорофеевой и Позитива, а на втором месте – "Смарагдове небо" Drevo. Тройку лидеров закрывает композиция "Олег" исполнителя Шугара.

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Уже на седьмой позиции – песня россиянина madk1d. Еще один его трек размещен на 11-м месте. В чарте также присутствуют песни харьковской группы "Пошлая Молли", которая работает на российских музыкальных платформах, в частности "VK Музыка", и не избегает выступлений с российскими артистами.

Какие песни популярны в Украине на Spotify / Скриншот с сайта

Слушают ли украинцы российскую музыку на ютубе?

К сожалению, да, треки россиян все еще присутствуют в украинских чартах, хотя их количество не такое значительное, по сравнению с украиноязычным контентом. Среди 100 самых популярных музыкальных видео на ютубе есть 10 русскоязычных. В частности, и песня украинского музыканта T-Fest (Кирилла Незборецкого), который осудил войну и заявил, что покинул Россию еще до полномасштабного вторжения. В то же время он продолжает создавать музыку на русском, что вызывает противоречивые реакции.

Какие российские треки украинцы слушают на ютубе / Скриншот с сайта

Несмотря на все, большая война изменила вкусы слушателей: украиноязычная музыка заметно выросла в популярности. Однако полностью вытеснить русскоязычный контент из топов пока не удалось.