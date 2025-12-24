Укр Рус
Show24 Мировые знаменитости Дональд і Меланія Трамп
24 декабря, 10:30
3

В элегантных черных образах: Дональд и Мелания Трамп представили рождественский портрет

Мария Примыч
Основні тези
  • Дональд и Мелания Трамп представили официальный рождественский портрет в черных образах.
  • Фотографию сделали 7 декабря в Кросс-Холле Белого дома на фоне рождественских елок и праздничного декора.

Дональд и Мелания Трамп представили официальный рождественский портрет. Супруги позировали в черных образах.

Фото опубликовали в инстаграме Белого дома, пишет 24 Канал. Президент и первая леди США поздравили с Рождеством.

Смотрите также Мелания Трамп в элегантном образе зажгла национальную рождественскую елку

Дональд Трамп надел элегантный черный костюм, галстук-бабочку и белую рубашку. Его жена предстала в красивом черном платье. Мелания распустила волосы, сделала легкий макияж и дополнила свой образ украшениями.

Как сообщает Fox News, президент и первая леди США сделали фотографию 7 декабря в Кросс-Холле Белого дома. Они позировали на фоне рождественских елок и другого праздничного декора.

С Рождеством Христовым от президента Дональда Дж. Трампа и первой леди Мелании Трамп, 
– говорится в заметке.

Дональд и Мелания Трамп / Фото из инстаграма Белого дома

Как Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству?

  • Тема нынешнего рождественского декора в этом году звучит "Дом там, где сердце". Вдохновение Мелания Трамп черпала из "радости, вызовов и частых переездов, связанных с материнством и бизнесом", а воплотить ее идею помог дизайнер Эрве Пьер.

  • Окна Белого дома украшают 75 венков с красными бантами. Для декора использовали более 50 рождественских елок, 700 футов гирлянд, 25 000 футов лент и 10 000 декоративных бабочек.

  • Главная елка стоит в Голубой комнате. Ее привезли из Мичигана. Восточную комнату украсили в цветах флага США, а в Зеленой комнате висят портреты двух президентов: Дональда Трампа и Джорджа Вашингтона, созданные из более 6000 частей пазла.