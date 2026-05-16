Это уникально, – Руслана высказалась о "рекордной ноте" LELÉKA на Евровидении

После выступления представительницы Украины во втором полуфинале Евровидения 2026 в сети начали активно обсуждать вокал LELÉKA. В частности, появилась информация, что певица якобы установила рекорд конкурса, исполнив самую длинную вокальную ноту в истории Евровидения.

Эксклюзивно для 24 Канала этот момент прокомментировала Руслана. Нашим журналистам удалось пообщаться с артисткой за кулисами конкурса в Вене.

Руслана призвала зрителей не зацикливаться на технических деталях выступления – нотах, движениях или ракурсах – а вместо этого больше обратить внимание на эмоции и ощущения, которые передает музыка.

Я прошу вас не фокусироваться на нотах, не фокусироваться на ракурсах. Прошу вас не фокусироваться, туда ли посмотрела, или так ли ногу поставила, или не туда руку отвела. Пожалуйста, давайте иногда даже закроем глаза и просто почувствуем, что звенит, почему звенит и как сделать так, чтобы это звенело всегда. Я не хочу концентрироваться на этой ноте, потому что она у нее мистическая. Это действительно уникально для музыки,

– сказала артистка.

В то же время в соцсетях пользователи обратили внимание, что во время выступления LELÉKA речь идет не об одной самой длинной ноте, а о вокализе – фрагменте пения без слов, в котором исполнительница переходит между несколькими нотами.

Как LELÉKA выступила во втором полуфинале Евровидения-2026?

Артистка вышла на сцену вместе с бандуристом Ярославом Джусем под номером 12. Они исполнили конкурсный трек Rydnim.

Номер Украины для Евровидения-2026 создавала команда во главе с режиссером Ильей Дуциком. Постановка была построена на драматургии, световых эффектах и символических визуальных образах.

Одним из самых обсуждаемых моментов стало то, как во время выступления LELÉKA находится в центре сцены в темноте, а на нее направлены холодные голубые лучи света. Многие зрители отметили, что этот кадр напоминает известное фото с "Азовстали", автором которого является Дмитрий "Орест" Казацкий – военный фотограф, которого называют "глазами Азовстали".

Отдельное внимание зрители уделили образу LELÉKA, который создала дизайнер Лилия Литковская. Также обсуждали ее прическу – форма локонов певицы напоминает силуэт аиста.

Когда LELÉKA завершала выступление и уходила со сцены, она подняла вверх три пальца. Этот жест, который когда-то использовал Вячеслав Чорновил, символизирует украинский трезубец.

По результатам голосования украинская певица прошла в гранд-финал и продолжит борьбу за победу на Евровидении. Украина выступит в финале 16 мая под седьмым номером.