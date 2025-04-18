Самый желанный актер страны: известно имя главного героя 14 сезона шоу "Холостяк"

Телеканал СТБ анонсировал новый, 14 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". Главным героем станет известный украинский актер Тарас Цимбалюк.

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк станет новым “Холостяком”. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм реалити-шоу.

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Во время, когда любовь становится нашим главным источником вдохновения и силы, мы готовы назвать имя нового "Холостяка" – самый желанный актер страны, страстный и магнетический Тарас Цимбалюк,

– объявил канал СТБ.

Организаторы романтического проекта сообщили, что получили сотни сообщений от женщин с просьбой увидеть именно Тараса Цимбалюка в роли главного героя.

"В свои 35 Тарас имеет много успешных проектов, фильмы с ним попадают на Netflix, а его герои становятся культовыми. За его брутальной внешностью скрывается мужчина, который не потерял веры в любовь и знает, чего хочет в отношениях. Устами своих персонажей Тарас много раз говорил о любви. Но этой осенью он готов впервые не играть чувства на экране, а встретить ту, кому признается по-настоящему", – добавляют на СТБ.

"Холостяк" выйдет на экраны уже этой осенью. Организаторы приглашают тех, кто желает принять участие в шоу, заполнить анкету на сайте.

Тарас Цимбалюк – новый "Холостяк": видео

Напомним, героем 13 сезона "Холостяка" был ветеран войны Александр "Терен" Будько. У него якобы сложились отношения с победительницей Инной Белень, но через некоторое время пара разошлась. Недавно подруга Терена заявила, что у них вообще не было отношений.

Что известно о Тарасе Цимбалюке