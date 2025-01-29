Селену Гомес хотят депортировать из США

Новости о массовой депортации мигрантов в США расстроили Селену Гомес, поэтому она высказалась об этом в соцсетях. На ее видео отреагировал кандидат в сенаторы Сэм Паркер.

Он считает, что исполнительницу нужно депортировать из США. Чиновник объяснил свое решение в соцсетях, а Селена уже на него отреагировала, пишет Show 24.

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Так, расстроенная новостями об арестах и депортации мигрантов Селена Гомес вышла в инстаграм-сторис, где сквозь слезы отметила, что ей "очень жаль". Она сказала, что хотела бы что-то сделать, но не может. Однако пообещала, что все попробует.

После этого кандидат в сенаторы Сэм Паркер распространил пост в соцсети Х (ранее известной как Twitter), где заявил, что и саму певицу надо депортировать из США.

Селена Гомес выбрала нелегальную жизнь, а не Америку, потому что она является потомком мексиканских нелегалов в третьем поколении, которые получили гражданство по амнистии 87-го года. Она относится к Америке на правах, как и ее нелегальные родители. Может, Селену тоже стоит депортировать?,

– отметил чиновник.

Селена Гомес отреагировала: "О, мистер Паркер, мистер Паркер. Спасибо за смех и угрозы".

Для справки! Селена Гомес родилась в городе Гранд-Прери, штат Техас. Ее мать Мэнди Корнетт имеет итальянские и английские корни, а отец Рикардо Гомес – латиноамериканские. Бабушка и дедушка по отцовской линии переехали в Техас из мексиканского города Монтеррей в 1970-х годах.

Напомним, Дональд Трамп планирует начать "крупнейшую операцию по массовой депортации в истории страны". Это касается нелегальных преступников. Соответствующее заявление на днях сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Ненасильственные иммигранты также будут испытывать не меньшее влияние. В частности, в США уже арестовали 538 нелегальных мигрантов и депортировали сотни во время массовой операции.