Він вважає, що виконавицю потрібно депортувати з США. Чиновник пояснив своє рішення в соцмережах, а Селена вже на нього відреагувала, пише Show 24.

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Так, засмучена новинами про арешти й депортації мігрантів Селена Гомес вийшла в інстаграм-сторіс, де крізь сльози наголосила, що їй "дуже шкода". Вона зазначила, що хотіла б щось зробити, але не може. Утім, пообіцяла, що все спробує.

Після цього кандидат у сенатори Сем Паркер поширив допис у соцмережі Х (раніше відомій як Twitter), де заявив, що й саму співачку треба депортувати з США.

Селена Гомес обрала нелегальне життя, а не Америку, тому що вона є нащадком мексиканських нелегалів у третьому поколінні, які отримали громадянство за амністією 87-го року. Вона ставиться до Америки на правах, як і її нелегальні батьки. Може, Селену теж варто депортувати?,

– зазначив чиновник.

Селена Гомес відреагувала: "О, містере Паркер, містере Паркер. Дякую за сміх і погрози".

Для довідки! Селена Гомес народилася в місті Гранд-Прері, штат Техас. Її мати Менді Корнетт має італійське та англійське коріння, а батько Рікардо Гомес – латиноамериканське. Бабуся і дідусь по батьківській лінії переїхали до Техасу з мексиканського міста Монтеррей у 1970-х роках.

Нагадаємо, Дональд Трамп планує розпочати "найбільшу операцію з масової депортації в історії країни". Це стосується нелегальних злочинців. Відповідну заяву днями зробила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт. Ненасильницькі іммігранти також зазнаватимуть не меншого впливу. Зокрема, у США вже заарештували 538 нелегальних мігрантів і депортували сотні під час масової операції.