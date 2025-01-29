Відповідну заяву зробила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт під час брифінгу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що готує Трамп

За даними Лівітт, американський лідер зараз зосереджений на запуску "найбільшої в історії США операції з масової депортації нелегальних злочинців". Ненасильницькі іммігранти також зазнаватимуть не меншого впливу.

Крім того, відповідаючи на запитання про імміграційне законодавство Дональда Трампа, яке він обіцяв, вона зазначила, що Білий дім віддаватиме перевагу насильницьким злочинцям, коли справа дійде до депортації.

Нагадаємо, кілька днів влада США заарештувала 538 нелегальних мігрантів. За даними ЗМІ, імміграційні агенти США затримали мігрантів без документів, а також американських громадян під час рейду в Ньюарк, штат Нью-Джерс.

Зауважимо, Трамп завжди мав жорстку позицію стосовно о мігрантів, неодноразово заявляючи, що більшість із них є злочинцями. Також республіканець оголосив про намір визнати наркокартелі міжнародними терористичними організаціями.