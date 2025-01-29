Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт во время брифинга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что готовит Трамп

По данным Ливитт, американский лидер сейчас сосредоточен на запуске "крупнейшей в истории США операции по массовой депортации нелегальных преступников". Ненасильственные иммигранты также будут испытывать не меньшее влияние.

Кроме того, отвечая на вопрос об иммиграционном законодательстве Дональда Трампа, которое он обещал, она отметила, что Белый дом будет отдавать предпочтение насильственным преступникам, когда дело дойдет до депортации.

Напомним, несколько дней власти США арестовали 538 нелегальных мигрантов. По данным СМИ, иммиграционные агенты США задержали мигрантов без документов, а также американских граждан во время рейда в Ньюарк, штат Нью-Джерс.

Заметим, Трамп всегда имел жесткую позицию в отношении мигрантов, неоднократно заявляя, что большинство из них являются преступниками. Также республиканец объявил о намерении признать наркокартели международными террористическими организациями.