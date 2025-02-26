"Она – советский человек": известный режиссер прокомментировал молчаливую позицию Ротару во время войны

Известный режиссер и продюсер Семен Горов высказался о певице Софии Ротару, которая во время полномасштабного вторжения выбрала молчаливую позицию. Мужчина ответил, удивило ли его такое решение певицы.

Украинцы часто критикуют Ротару из-за ее молчания о российско-украинской войне. В интервью для проекта "Наедине" Горов встал на защиту певицы, пишет 24 Канал. Он, в частности, считает, что стоит учитывать ее возраст.

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Это нам, более молодым людям, уже легче оценивать. Я, например, смотрел как-то ютуб-каналы: сидят девушки и разговаривают о Советском Союзе, а им по 20-25 лет. Они родились уже в Украине. Они родились в независимом государстве. Они другого не знают даже,

– сказал Семен Горов.

А вот София Ротару, как отметил режиссер, родилась в другом государстве и в другой среде, поэтому он не понимает, чего от нее можно требовать.

Она – советский человек, то есть она народная артистка Украины, народная артистка Молдовы, народная артистка России. И требовать от нее, чтобы она там что-то... Во-первых, она уже очень пожилой человек, что там можно от нее требовать?,

– высказался он.

Семен Горов о Софии Ротару: смотрите видео онлайн

Семен Горов добавил, что вклад Софии Ротару в украинскую музыку – значительный. Поэтому, по его мнению, за это певицу нужно благодарить.

Это уже зависит от человека, насколько он может или не может что-то сказать, хочет, не хочет, умеет, не умеет. Все люди разные. Есть люди, которые срывают все с себя и лезут на баррикады. Есть такие люди, супер. А есть люди, которые не могут так сделать,

– подчеркнул Горов.

Стоит отметить, что сейчас доподлинно неизвестно, где находится София Ротару: в Украине или за рубежом. В начале полномасштабного вторжения певица была в Киеве. Артистка не дает интервью, не выступает на сцене, редко появляется в социальных сетях и не высказывается о войне России против Украины.