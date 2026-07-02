Иво Бобул показал своего внебрачного сына, которого крестил Леонид Кучма, и свою молодую жену

Народный артист Украины Иво Бобул посетил концерт "Музыкальной платформы" в сопровождении самых близких людей – жены Натальи и младшего сына Даниила. Появление семьи в полном составе стало неожиданностью для поклонников, ведь артист редко делится подробностями личной жизни.

Певец в комментарии "Наедине с Гламуром" рассказал, что решил пригласить родных на мероприятие, чтобы они поближе познакомились со спецификой его работы.

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По словам Иво Васильевича, его сын Даниил ведет непубличный образ жизни и обычно сосредоточен на своих делах.

Приехал, чтобы сын увидел, чем я занимаюсь. Он учится и работает. Жена бывает очень редко. Взял их с собой, потому что им тоже будет интересно,

– пояснил артист.

Жена и сын Иво Бобула / скриншот из видео

Что известно о семье Иво Бобула?

Иво Бобул – многодетный отец. Его младший сын Даниил родился в четвертом браке с женой Натальей, которая младше артиста на 12 лет. Юноша не связывает свое будущее со сценой: он учится на четвертом курсе факультета международных отношений и активно работает в сфере компьютерных технологий. Интересно, что крестным отцом Даниила стал второй президент Украины Леонид Кучма, с которым певец дружит уже много лет.

Иво Бобул с дочкой / фото из социальных сетей

Помимо Даниила, у Иво Бобула есть дети от предыдущих браков:

Сын Руслан: проживает и строит карьеру в США.

Дочь Людмила: проживает в Черновцах. Она реализовала себя как психолог, имеет собственную семью и воспитывает двух дочерей.

В общей сложности артист уже трижды стал дедушкой. Как отмечал ранее Иво Бобул, он никогда не навязывал своим детям творческий путь, поддерживая любой их выбор профессии.

Напомним, что стало известно, где сейчас находится Иво Бобул и как он изменился за время своей карьеры.