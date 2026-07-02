Співак у комнтарі "Наодинці з Гламуром" розповів, що вирішив запросити рідних на захід, аби вони ближче познайомилися зі специфікою його роботи.

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За словами Іво Васильовича, його син Данило веде непублічний спосіб життя і зазвичай зосереджений на власних справах.

Прийшов, аби син побачив, чим я займаюся. Він вчиться й працює. Дружина дуже рідко буває. Взяв їх, бо їм теж цікаво буде,

– пояснив артист.

Дружина та син Іво Бобула / скриншот з відео

Що відомо про родину Іво Бобула?

Іво Бобул є багатодітним батьком. Його молодший син Данило народився у четвертому шлюбі з дружиною Наталією, яка молодша за артиста на 12 років. Юнак не пов'язує своє майбутнє зі сценою: він навчається на четвертому курсі факультету міжнародних відносин та активно працює у сфері комп'ютерних технологій. Цікаво, що хрещеним батьком Данила став другий президент України Леонід Кучма, з яким співак товаришує багато років.

Іво Бобул з донькою / фото з соціальних мереж

Окрім Данила, Іво Бобул має дітей від попередніх шлюбів:

Син Руслан: мешкає та будує кар'єру в США.

Донька Людмила: проживає у Чернівцях. Вона реалізувала себе як психологиня, має власну сім'ю та виховує двох доньок.

Загалом артист уже тричі став дідусем. Як зазначав раніше Іво Бобул, він ніколи не нав'язував своїм дітям творчий шлях, підтримуючи будь-який їхній вибір професії.

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