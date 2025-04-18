Стендапер Сергей Чирков рассказал, как принял решение мобилизоваться и чем занимается в армии

Стендапер Сергей Чирков рассказал, как принял решение мобилизоваться в Вооруженные Силы Украины и о своих обязанностях в армии. Он служит в 412-м отдельном полку беспилотных систем NEMESIS.

В интервью Сергею Лиховиде Чирков заметил, что его решение о мобилизации не является неожиданным, поскольку в Украине продолжается война, передает Show 24. Поэтому все больше людей приобщаются в ряды Сил обороны.

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Сергей Чирков признался, что давно собирался мобилизоваться. Он долго искал подразделение для службы.

Я всем очень рекомендую ответственно подходить к выбору подразделения. Сейчас у многих людей действительно есть шанс выбирать, пообщаться, понять, что вам нужно, что вы умеете, чем вы можете быть ценными подразделению. И, собственно, этот поиск у меня длился довольно долго,

– добавил он.

Примерно полгода стендапер ожидал ответа от одного подразделения, однако не попал туда. Затем он присоединился к 412-му отдельному батальону беспилотных систем NEMESIS, ккоторый впоследствии стал полком.

По мнению Чиркова, в начале полномасштабного вторжения он был менее зрелым и более инфантильным. По его словам, тогда создавалось впечатление, что в Силах обороны – профессиональные люди, которые знают что и как делать. На тот момент задачей Сергея, как гражданского человека, было помогать армии.

Потом я начинаю обрастать знакомствами. Начинаю понимать контекст. Начинаю больше общаться с военными. И я понимаю, что нет никаких мифических рыцарей Сил обороны, которых я себе придумал. Каких-то людей, которые всю жизнь к этому шли, готовились, все – абсолютные рексы. Есть настоящие люди. Есть такие же люди, как я, которые сделали выбор, пошли и выбрали действовать, вместо ожидать.

– поделился Сергей Чирков.

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Сергей Чирков рассказал о своих обязанностях в армии

Так, Сергей понял, что время и ему присоединиться к армии. Стендапер служит в секторе аналитики и планирования.

"Есть определенная полоса ответственности и моя задача анализировать, накапливать информацию, систематизировать ее определенным образом и планировать то, каким образом она будет поражаться", – поделился Чирков.

Напомним, о том, что Сергей Чирков мобилизовался в ВСУ, стало известно в конце сентября 2024 года.