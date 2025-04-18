В інтерв'ю Сергію Лиховиді Чирков зауважив, що його рішення про мобілізацію не є несподіваним, оскільки в Україні триває війна, передає Show 24. Тож дедалі більше людей долучаються до лав Сил оборони.

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Сергій Чирков зізнався, що давно збирався мобілізуватись. Він довго шукав підрозділ для служби.

Я всім дуже рекомендую відповідально підходити до вибору підрозділу. Зараз у багатьох людей дійсно є шанс обирати, поспілкуватись, зрозуміти, що вам потрібно, що ви вмієте, чим ви можете бути цінними підрозділу. І, власне, цей пошук у мене тривав досить довго,

– додав він.

Приблизно пів року стендапер очікував на відповідь від одного підрозділу, однак не потрапив туди. Потім він долучився до 412-го окремого батальйону безпілотних систем NEMESIS, який згодом став полком.

На думку Чиркова, на початку повномасштабного вторгнення він був менш зрілим та більш інфантильним. За його словами, тоді складалося враження, що у Силах оборони – професійні люди, які знають що і як робити. На той момент завданням Сергія, як цивільної людини, було допомагати війську.

Потім я починаю обростати знайомствами. Починаю розуміти контекст. Починаю більше спілкуватися з військовими. І я розумію, що немає ніяких міфічних лицарів Сил оборони, яких я собі придумав. Якихось людей, які все життя до цього йшли, готувалися, всі – абсолютні рекси. Є справжні люди. Є такі самі люди, як я, які зробили вибір, пішли й обрали діяти, замість очікувати.

– поділився Сергій Чирков.

Інтерв'ю з Сергієм Чирковим: дивіться відео онлайн

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Так, Сергій зрозумів, що час і йому долучитися до війська. Стендапер служить в секторі аналітики та планування.

"Є певна смуга відповідальності й моє завдання аналізувати, накопичувати інформацію, систематизувати її певним чином і планувати те, яким чином вона буде уражатись", – поділився Чирков.

Нагадаємо, про те, що Сергій Чирков мобілізувався до ЗСУ, стало відомо наприкінці вересня 2024 року.