От звезды сериала "Подъем" до волонтера: как сейчас живёт Сергей Притула
Ранее Сергей Притула был звездой украинского шоу-бизнеса. Он стал популярен не только благодаря программе "Подъем", но и прославился благодаря проектам "Варьяты" и "Файна Юкрайна".
Позже его жизнь изменилась. Сегодня волонтер уже является многодетным отцом и больше не мечтает о карьере в СМИ. Более того, Притула отмечает день рождения. Ему исполнилось 45 лет. 24 Канал далее в материале расскажет подробнее о жизни бывшего шоумена.
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Как Сергей Притула стал популярным?
В студенческие годы мужчина выступал в КВН, участвовал в конкурсах художественной самодеятельности. Еще в далеком 1998 году стал ведущим на "Радио Тернополь 106.1 FM". Именно в этот период у него появился псевдоним "Серый". В начале 2000-х Притула учился в Лондоне, однако там ему не очень нравилось.
Поэтому Сергей решил вернуться в Тернополь, где возобновил работу на радио и продолжил обучение в магистратуре.
Карьера ведущего началась с программы "Было ваше – стало наше" в 2004 году. Затем он переехал в Киев и стал работать на "Music-радио".
Первые лучи славы пришли к нему с должностью резидента "Камеди Клаб Украина". С 2008 года началась телевизионная карьера Притулы на "Новом канале". Вместе с Ольгой Фреймут и Александром Педаном он вел программу "Подъем", которая стала очень популярной благодаря этому трио.
Далее в жизни Сергея появился проект "Файна Юкрайна". За годы его существования было снято 100 выпусков.
Для контекста! Ранее Притула говорил, что ему неизвестно, где сейчас находится его бывший коллега, однако шоумен Дядя Жора рассказал, где находится предатель. По его словам, тот живет в Москве и занимает соответствующую пророссийскую позицию. А в прошлом году в Киеве сотрудник прокуратуры Андрей Молочный сбил на тротуаре женщину, которая вскоре скончалась в больнице. Фигурант оказался сыном Андрея Молочного.
Стоит напомнить, что в 2016 году состоялась премьера "Варьят-шоу". Кроме того, знаменитость вел шоу "Суперинтуиция", "Кто сверху?", "Дети против звезд" и другие.
В жизни Сергея также был этап политической карьеры. В 2019 году он присоединился к партии "Голос" и баллотировался в Верховную Раду. Позже он участвовал в выборах мэра Киева, а затем покинул проект "Варьят-шоу" и вообще завершил актерскую карьеру. Спустя некоторое время он вышел и из партии "Голос", поскольку не соглашался с решениями руководства партии и голосованиями однопартийцев.
В 2021 году Притула объявил о намерении создать собственную партию и баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. Однако полномасштабная война изменила планы общественного деятеля.
Личная жизнь
Первой женой юмориста была Юлия Андрийчук. В браке родился сын Дмитрий. Но эти отношения не сложились. Волонтер говорил, что это произошло из-за его неумения распределять время между работой и семьей.
В интервью Маричке Падалко волонтер рассказывал, что с бывшей женой сохранил хорошие отношения прежде всего благодаря сыну. Даже если у пары были конфликты и споры, они отошли на второй план.
В интервью "Суспильне Культура" Сергей сказал, что общается с сыном на темы мобилизации и учебы. Бывший телеведущий добавил, что сейчас также обсуждает с Дмитрием вопрос о том, чтобы парень получил образование. Сейчас он учится на первом курсе КПИ.
Захочет ли он и дальше совмещать это с выбором в военном направлении? У него есть такое желание. Не выводите из меня заранее определённые вещи, пока они не произошли. Но, короче говоря, в нашей семье я единственный, кто поддерживает его выбор. Как бы там ни было, это его собственное решение,
– подытожил волонтер.
Второй женой деятеля стала Екатерина Сопельник, родом из Донецка. Пара познакомилась именно на "Новом канале". В тот момент ведущий был ещё женат, поэтому отношения между ними носили исключительно профессиональный характер. Но после развода Притула и Сопельник завели роман, о котором не афишировали вплоть до момента свадьбы.
Пара поженилась 28 августа 2015 года. Свадьбу отпраздновали в кругу самых близких людей во Львове.
В 2017 году женщина подарила любимому дочь, которую назвали Соломией. В 2021 году родилась девочка Стефания. А в прошлом году у супругов родился сын Марко.
На днях мужчина окрестил Марко в Киево-Печерской лавре.
Где сейчас Сергей Притула?
Когда началась полномасштабная война, бывший телеведущий заявил, что больше никогда не вернётся к развлекательному телевидению. Сегодня основной его вид деятельности – это благотворительный фонд, который собирает деньги на нужды ВСУ.
Часто Притуле задают вопрос, на какие деньги он живет. Волонтер часто подчеркивает, что у него есть сбережения. Притула пояснил, что за годы работы на украинском телевидении ему удавалось зарабатывать не десятки, а "сотни тысяч долларов" ежегодно.
Также волонтер рассказал, что его пассивный доход составляют дивиденды от ценных бумаг, монетизация YouTube-канала и аренда недвижимости. Сергей Притула отметил, что также зарабатывает его жена, которая является предпринимательницей.
Сергей продолжает заниматься волонтерством и помогать военным. Иногда ездит в командировки за границу. Вместе с семьей живет в Украине.