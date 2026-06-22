От звезды сериала "Подъем" до волонтера: как сейчас живёт Сергей Притула

Ранее Сергей Притула был звездой украинского шоу-бизнеса. Он стал популярен не только благодаря программе "Подъем", но и прославился благодаря проектам "Варьяты" и "Файна Юкрайна".

Позже его жизнь изменилась. Сегодня волонтер уже является многодетным отцом и больше не мечтает о карьере в СМИ. Более того, Притула отмечает день рождения. Ему исполнилось 45 лет. 24 Канал далее в материале расскажет подробнее о жизни бывшего шоумена.

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Как Сергей Притула стал популярным?

В студенческие годы мужчина выступал в КВН, участвовал в конкурсах художественной самодеятельности. Еще в далеком 1998 году стал ведущим на "Радио Тернополь 106.1 FM". Именно в этот период у него появился псевдоним "Серый". В начале 2000-х Притула учился в Лондоне, однако там ему не очень нравилось.

Поэтому Сергей решил вернуться в Тернополь, где возобновил работу на радио и продолжил обучение в магистратуре.

Карьера ведущего началась с программы "Было ваше – стало наше" в 2004 году. Затем он переехал в Киев и стал работать на "Music-радио".

Сергей Притула в КВН в составе команды "Тернопольская Особая" / Фото из Facebook Владислава Волошина

Первые лучи славы пришли к нему с должностью резидента "Камеди Клаб Украина". С 2008 года началась телевизионная карьера Притулы на "Новом канале". Вместе с Ольгой Фреймут и Александром Педаном он вел программу "Подъем", которая стала очень популярной благодаря этому трио.

Сергей Притула, Ольга Фреймут и Александр Педан в 2009 году / Фото из сети

Далее в жизни Сергея появился проект "Файна Юкрайна". За годы его существования было снято 100 выпусков.

Сергей Притула и Андрей Молочный / Фото "Новый канал"

Для контекста! Ранее Притула говорил, что ему неизвестно, где сейчас находится его бывший коллега, однако шоумен Дядя Жора рассказал, где находится предатель. По его словам, тот живет в Москве и занимает соответствующую пророссийскую позицию. А в прошлом году в Киеве сотрудник прокуратуры Андрей Молочный сбил на тротуаре женщину, которая вскоре скончалась в больнице. Фигурант оказался сыном Андрея Молочного.

Стоит напомнить, что в 2016 году состоялась премьера "Варьят-шоу". Кроме того, знаменитость вел шоу "Суперинтуиция", "Кто сверху?", "Дети против звезд" и другие.

В жизни Сергея также был этап политической карьеры. В 2019 году он присоединился к партии "Голос" и баллотировался в Верховную Раду. Позже он участвовал в выборах мэра Киева, а затем покинул проект "Варьят-шоу" и вообще завершил актерскую карьеру. Спустя некоторое время он вышел и из партии "Голос", поскольку не соглашался с решениями руководства партии и голосованиями однопартийцев.

В 2021 году Притула объявил о намерении создать собственную партию и баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. Однако полномасштабная война изменила планы общественного деятеля.

Шоу "Варьяты" / Фото "Нового канала"

Личная жизнь

Первой женой юмориста была Юлия Андрийчук. В браке родился сын Дмитрий. Но эти отношения не сложились. Волонтер говорил, что это произошло из-за его неумения распределять время между работой и семьей.

В интервью Маричке Падалко волонтер рассказывал, что с бывшей женой сохранил хорошие отношения прежде всего благодаря сыну. Даже если у пары были конфликты и споры, они отошли на второй план.

Сергей Притула с сыном Дмитрием / Фото из Instagram Притулы

В интервью "Суспильне Культура" Сергей сказал, что общается с сыном на темы мобилизации и учебы. Бывший телеведущий добавил, что сейчас также обсуждает с Дмитрием вопрос о том, чтобы парень получил образование. Сейчас он учится на первом курсе КПИ.

Захочет ли он и дальше совмещать это с выбором в военном направлении? У него есть такое желание. Не выводите из меня заранее определённые вещи, пока они не произошли. Но, короче говоря, в нашей семье я единственный, кто поддерживает его выбор. Как бы там ни было, это его собственное решение,

– подытожил волонтер.

Второй женой деятеля стала Екатерина Сопельник, родом из Донецка. Пара познакомилась именно на "Новом канале". В тот момент ведущий был ещё женат, поэтому отношения между ними носили исключительно профессиональный характер. Но после развода Притула и Сопельник завели роман, о котором не афишировали вплоть до момента свадьбы.

Пара поженилась 28 августа 2015 года. Свадьбу отпраздновали в кругу самых близких людей во Львове.

Свадьба Сергея Притулы / Фото из Instagram волонтера

В 2017 году женщина подарила любимому дочь, которую назвали Соломией. В 2021 году родилась девочка Стефания. А в прошлом году у супругов родился сын Марко.

Сергей Притула с детьми и женой / Фото из Instagram волонтера

На днях мужчина окрестил Марко в Киево-Печерской лавре.

Где сейчас Сергей Притула?

Когда началась полномасштабная война, бывший телеведущий заявил, что больше никогда не вернётся к развлекательному телевидению. Сегодня основной его вид деятельности – это благотворительный фонд, который собирает деньги на нужды ВСУ.

Часто Притуле задают вопрос, на какие деньги он живет. Волонтер часто подчеркивает, что у него есть сбережения. Притула пояснил, что за годы работы на украинском телевидении ему удавалось зарабатывать не десятки, а "сотни тысяч долларов" ежегодно.

Также волонтер рассказал, что его пассивный доход составляют дивиденды от ценных бумаг, монетизация YouTube-канала и аренда недвижимости. Сергей Притула отметил, что также зарабатывает его жена, которая является предпринимательницей.

Сергей Притула с хором "Гомин" / Фото из соцсети

Сергей продолжает заниматься волонтерством и помогать военным. Иногда ездит в командировки за границу. Вместе с семьей живет в Украине.