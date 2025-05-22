Сергей Притула впервые откровенно рассказал о том, почему решил стать телеведущим
Сергей Притула рассказал, что начал работать на радио на втором курсе университета, что стало его путем в медиа.
Сегодня его знает вся страна как ведущего, волонтера и общественного деятеля. А когда-то Сергей Притула мечтал о совсем другой жизни.
Он откровенно рассказал о том, почему решил стать ведущим. Сообщает Show 24 со ссылкой на подкаст "Вместе и вдребезги".
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"Вместе и вдребезги": смотрите видео онлайн
Уже на втором курсе в университете Сергей начал работать на радио – и понял, что медиа – это его путь. Впоследствии Притула стал одним из самых известных ведущих Украины, а также актером и шоуменом.
Напомним, в течение 10 лет Притула был неизменным ведущим шоу "Кто сверху?". В то же время в 2022 году, после начала полномасштабной войны, он оставил развлекательное телевидение и полностью сосредоточился на волонтерстве. Сейчас Сергей ведет подкаст "Гуртом та вщент" с комиком Антоном Тимошенко и продолжает активно помогать армии.