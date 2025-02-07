Сергей Притула впервые за долгое время показался со старшим братом
Сергей Притула встретился со старшим братом Василием. Волонтер поделился с поклонниками их совместным фото.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Притулы. Как оказалось, он заболел, поэтому на помощь приехал брат.
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Слег с гриппом, температура 39+, всего ломает. В 2 ночи чувствую, как кто-то заботливо касается ладонью лба, ставит большую чашку чая с лимоном и имбирем, закалатует пачку "Фервекса" в другую кружку... Так, брат приехал. Очень хочу, чтобы у моих детей между собой было столько же любви и заботы, как у меня со старшим. Спасибо, братик! Иду на поправку!,
– написал Сергей Притула.
В комментариях люди желают волонтеру скорейшего выздоровления.
- "Быстрого выздоровления! Будьте здоровы, все Притулы".
- "Когда есть такая поддержка – это очень ценно. Такое не купишь ни за какие деньги. Будьте здоровы оба, держитесь вместе".
- "Растрогали... Мои два сына как раз погиркались и уже сутки не разговаривают. Показала старшему ваше сообщение, пошел мириться. Желаю скорейшего выздоровления".
- "Выздоравливайте, господин Сергей. Присутствие родного человека в тяжелые часы болезни – лучшее, что может быть. Все будет хорошо! Победы нам всем и на всех фронтах!"
- "Быстрого и легкого выздоровления! Семья – это так важно! Вы невероятные, оба. Спасибо вашим родителям за сыновей-патриотов".
Что известно о брате Сергея Притулы
- В интервью проекту "Разговор" Сергей Притула рассказывал, что его брат добровольно присоединился к одному спецподразделению, который был откомандирован в Ирпень. Василий был прикреплен к двум снайперам и защищал их.
- Волонтер отметил, что сначала брат помогал с обеспечением подразделения, к которому потом был прикреплен. Он добавил, что Василий не пользовался тем, что Сергей – основатель благотворительного фонда. Мужчина самостоятельно находил вещи, которые были необходимы украинским защитникам.
- Однако Сергей Притула отдал свой бус бойцам этого спецподразделения.