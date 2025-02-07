Сергей Притула впервые за долгое время показался со старшим братом

Сергей Притула встретился со старшим братом Василием. Волонтер поделился с поклонниками их совместным фото.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Притулы. Как оказалось, он заболел, поэтому на помощь приехал брат.

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Слег с гриппом, температура 39+, всего ломает. В 2 ночи чувствую, как кто-то заботливо касается ладонью лба, ставит большую чашку чая с лимоном и имбирем, закалатует пачку "Фервекса" в другую кружку... Так, брат приехал. Очень хочу, чтобы у моих детей между собой было столько же любви и заботы, как у меня со старшим. Спасибо, братик! Иду на поправку!,

– написал Сергей Притула.

В комментариях люди желают волонтеру скорейшего выздоровления.

"Быстрого выздоровления! Будьте здоровы, все Притулы".

"Когда есть такая поддержка – это очень ценно. Такое не купишь ни за какие деньги. Будьте здоровы оба, держитесь вместе".

"Растрогали... Мои два сына как раз погиркались и уже сутки не разговаривают. Показала старшему ваше сообщение, пошел мириться. Желаю скорейшего выздоровления".

"Выздоравливайте, господин Сергей. Присутствие родного человека в тяжелые часы болезни – лучшее, что может быть. Все будет хорошо! Победы нам всем и на всех фронтах!"

"Быстрого и легкого выздоровления! Семья – это так важно! Вы невероятные, оба. Спасибо вашим родителям за сыновей-патриотов".

Что известно о брате Сергея Притулы