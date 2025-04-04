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Show24 Украинские звезды "Папина копия": Сергей Притула залюбовал фото со старшей дочерью
4 апреля, 22:09
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"Папина копия": Сергей Притула залюбовал фото со старшей дочерью

Мария Примыч
Основні тези
  • Сергей Притула опубликовал фото со старшей дочерью Соломией возле Киево-Печерской лавры.
  • Притула также поделился селфи из Лавры.

Волонтер Сергей Притула показал новое фото со старшей дочерью. Они посетили Киево-Печерскую лавру.

Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Притулы. Фото уже собрало немало реакций.

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Сергей Притула и его старшая дочь Соломия сфотографировались на фоне Киево-Печерской лавры. На фотографии они улыбаются, девочка также крепко обнимает отца.

Наша Лавра. Без московских попов. Без русского мира. С уютом, величием и невероятной историей! Приходите! Приводите детей, друзей, семьи!
– написал волонтер.

Сергей Притула со старшей дочерью / Фото из инстаграма волонтера

Также Притула поделился селфи, которое сделал внутри Киево-Печерской лавры.

Сергей Притула в Киево-Печерской лавре / Фото из инстаграма волонтера

Реакция сети

  • "У папы глаза счастливые".
  • "Какие вы красивые".
  • "Ну такие коты".
  • "Папина копия".
  • "Светлое фото".

Для справки! Сергей Притула вместе с женой Екатериной воспитывает двух общих дочерей: Соломию, которая родилась в 2017 году, и Стефанию, которая появилась на свет в 2021 году. От первого брака с Юлией Андрийчук волонтер имеет сына Дмитрия.

На днях Сергей Притула поделился совместным фото дочерей, на котором Соломия и Стефания призывают донатить.