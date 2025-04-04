"Папина копия": Сергей Притула залюбовал фото со старшей дочерью
- Сергей Притула опубликовал фото со старшей дочерью Соломией возле Киево-Печерской лавры.
- Притула также поделился селфи из Лавры.
Волонтер Сергей Притула показал новое фото со старшей дочерью. Они посетили Киево-Печерскую лавру.
Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Притулы. Фото уже собрало немало реакций.
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Сергей Притула и его старшая дочь Соломия сфотографировались на фоне Киево-Печерской лавры. На фотографии они улыбаются, девочка также крепко обнимает отца.
Наша Лавра. Без московских попов. Без русского мира. С уютом, величием и невероятной историей! Приходите! Приводите детей, друзей, семьи!
– написал волонтер.
Также Притула поделился селфи, которое сделал внутри Киево-Печерской лавры.
Реакция сети
- "У папы глаза счастливые".
- "Какие вы красивые".
- "Ну такие коты".
- "Папина копия".
- "Светлое фото".
Для справки! Сергей Притула вместе с женой Екатериной воспитывает двух общих дочерей: Соломию, которая родилась в 2017 году, и Стефанию, которая появилась на свет в 2021 году. От первого брака с Юлией Андрийчук волонтер имеет сына Дмитрия.
На днях Сергей Притула поделился совместным фото дочерей, на котором Соломия и Стефания призывают донатить.