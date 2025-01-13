Сергей Притула трогательно обратился к жене: "Лучшее, что могло случиться в моей жизни"

13 января день рождения отмечает жена Сергея Притулы. Он публично поздравил Екатерину с праздником. Женщине исполнилось 40 лет.

Сергей показал редкую фотографию с любимой и написал трогательное поздравление для нее. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Сергея Притулы.

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Так, бывший шоумен распространил редкое фото жены с двумя дочерьми.

Пусть жизнь будет богатой на положительные эмоции и яркие цвета, как на этом фото! Все ребята нашей семьи благодарят тебя за ежедневную заботу и большое любящее сердце. А о наших отношениях могу сказать одним предложением: лучшее, что могло случиться в моей жизни, - случилось. Люблю! Будь нам всем здорова и счастлива,

– написал под фотографией волонтер.

Напомним, что Сергей и Екатерина поженились в 2015 году. Недавно супруги отметили 9 годовщину свадьбы, и с тех пор у них родились две дочери – Соломия и Стефания. Кроме того, Сергей Притула имеет сына Дмитрия от предыдущего брака.