Сергій показав рідкісну фотографію з коханою та написав зворушливе привітання для неї. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Притули.

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Так, колишній шоумен поширив рідкісне фото дружини з двома донечками.

Нехай життя буде багатим на позитивні емоції та яскраві кольори, як на цьому фото! Усі хлопці та дівчата нашої сім'ї дякують тобі за щоденну турботу і велике любляче серце. А про наші стосунки можу сказати одним реченням: найкраще, що могло трапитись у моєму житті, — трапилось. Кохаю! Будь нам усім здорова і щаслива,

– написав під світлиною волонтер.

Нагадаємо, що Сергій та Катерина одружилися у 2015 році. Нещодавно подружжя відзначило 9 річницю весілля, і з того часу у них народилися дві доньки – Соломія та Стефанія. Крім того, Сергій Притула має сина Дмитра від попереднього шлюбу.