Сергей Притула рассказал, в какой стране будет учиться его сын и стоит ли он на учете в ТЦК

Волонтер Сергей Притула высказался о будущем своего 16-летнего сына. Он поделился вероятными планами Дмитрия – чем занимается парень сейчас и где планирует учиться дальше.

Сергей Притула поделился, что вопрос обучения сына еще на стадии решения. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на BIHUS Info.

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Сейчас 16-летний Дмитрий живет у мамы (бывшей жены Сергея Притулы) и готовится к сдаче экзаменов. К тому же он должен закончить еще одну школу за рубежом.

Пока что он сидит на западе страны у мамы и готовится к НМТ. Он на параллельном курсе заканчивал сразу две школы. Одну – в Украине, одну – за границей. И за рубежом ему надо еще год доучиться,

– поделился Сергей Притула.

Волонтер добавил, что в случае успехов в Национальном мультипредметном тесте его сын может остаться в Украине и учиться именно здесь. Этого хотел бы и сам Дмитрий, и его отец. Однако вопрос следует обсудить и с его мамой.

"Обучение он закончит за рубежом в июне следующего года. Но если он сейчас хорошо сдаст НМТ и сможет пробиться на государственное в один вуз, то, возможно, обучение будет там. Ближайшее время будет отведено для дискуссий с ним и его мамой. Я бы такой, чтобы здесь, конечно. Тем более есть его желание. Но опять же, есть много моментов", – отметил Притула.



Сергей Притула с сыном / Фото из фейсбука Сергея Притулы

Сергей Притула также добавил, что его сын придерживался всех формальностей, связанных с военным учетом.

Сейчас мы придерживаемся всего протокола действий, которые мы должны были сделать в его возрасте. Сын стоит на учете в ТЦК. У Дмитрия в октябре день рождения и ему исполнится 17 лет. Поэтому мы этот вопрос закрыли еще в апреле,

– отметил волонтер.

Напомним, в июне Сергей Притула поделился фото с сыном-выпускником. Дмитрий с отличием завершил обучение в частной школе "Гимназия А+".