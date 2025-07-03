3 июля, 18:13
Сергей Притула признался, в каких отношениях с бывшей женой сейчас
Основні тези
- Сергей Притула рассказал об отношениях с бывшей женой Юлей, отметив, что они общаются ради сына Дмитрия.
- Недоразумения между ними касаются исключительно вопросов, связанных с их сыном.
Телеведущий и волонтер Сергей Притула высказался о причинах развода с первой женой. Вместе с Юлей мужчина воспитывает общего сына Дмитрия, поэтому они поддерживают общение.
Их брак распался в 2013 году, однако экс-влюбленные не остались врагами, пишет Show24 со ссылкой на программу "Слава+".
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Сергей не скрывает, что недоразумения, споры с Юлей бывают, но все они касаются исключительно сына Дмитрия и всего, что связано с ним.
У меня в бэкграунде есть опыт развода. Мы на сегодня с Юлей в адеквате. У нас есть сын, за которого мы переживаем, о котором мы заботимся,
– говорит Притула.