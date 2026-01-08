Сергей Притула залетел в Threads и сразу наделал шума: каково его первое сообщение

Волонтер и общественный деятель Сергей Притула зарегистрировался в социальной сети Threads, которая в прошлом году стала безумно популярной. За несколько дней его страница собрала более 300 тысяч читателей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Threads Притулы. Как пользователи отреагировали на появление волонтера на платформе, читайте в материале.

Первое сообщение Сергея Притулы в Threads собрало более 6 тысяч лайков и сотни комментариев. Волонтер спросил у подписчиков, "очень ли токсично" в этой социальной сети, и получил немало забавных ответов.

Олег Гороховский : "Это надо у Maslotom спросить. Здесь достаточно уютно, если ничего не постить".

: "Это надо у Maslotom спросить. Здесь достаточно уютно, если ничего не постить". Бренд "Галичина" : "Если у кого-то припекает, мы всегда готовы прийти на помощь со сметаной или молоком".

: "Если у кого-то припекает, мы всегда готовы прийти на помощь со сметаной или молоком". Игорь Лаченков : "Совсем немножко".

: "Совсем немножко". Новый канал : "В фейсбуках хуже, мы проверили".

: "В фейсбуках хуже, мы проверили". "Поздравляем в семье. Не токсично, более душно. Но окна открыть можно".

Сергей Притула появился в Threads / Скриншоты из соцсети

Вчера волонтер поделился, что чувствует, что останется в Threads надолго. Притула обратился к подписчикам, чтобы те посоветовали ему, какие сообщения будут "залетать". Мужчина предположил, что распространять сборы в этой соцсети не стоит. В комментариях под заметкой люди поделились с ним несколькими советами по введению Threads:

"Господин Сергей, напишите, что Леша Гончаренко – "петух". Это всегда заходит".

"Люди поддерживают военных и волонтеров. Все относятся друг к другу нормально и не отказываются поддержать чужой сбор".

"Посмотрите, как ведет себя Гриша Решетник, и не повторяйте его ошибок".

"Одновременно подпишитесь на Алхим и Мандзюк – охват гарантирован".

"Господин Сергей, пишите хорошее о Харькове. Вам не трудно – нам приятно. Актив будет взлетать".

Сергей Притула зарегистрировался в Threads / Скриншоты из соцсети

