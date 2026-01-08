Сергій Притула залетів у Threads й одразу наробив галасу: яким є його перший допис
- Сергій Притула зареєструвався в соціальній мережі Threads, де за кілька днів зібрав понад 300 тисяч читачів.
- Його перший допис отримав понад 6 тисяч вподобайок і сотні коментарів.
Волонтер і громадський діяч Сергій Притула зареєструвався у соціальній мережі Threads, яка торік стала шалено популярною. За кілька днів його сторінка зібрала понад 300 тисяч читачів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Threads Притули. Як користувачі відреагували на появу волонтера на платформі, читайте у матеріалі.
Перший допис Сергія Притули у Threads зібрав понад 6 тисяч вподобайок та сотні коментарів. Волонтер запитав у підписників, чи "дуже токсично" у цій соціальній мережі, й отримав чимало кумедних відповідей.
- Олег Гороховський: "Це треба у Maslotom запитати. Тут досить затишно, якщо нічого не постити".
- Бренд "Галичина": "Якщо в когось припікає, ми завжди готові прийти на допомогу зі сметаною або молоком".
- Ігор Лаченков: "Зовсім трошки".
- Новий канал: "У фейсбуках гірше, ми перевірили".
- "Вітаємо в родині. Не токсично, більш душно. Але вікна відкрити можна".
Сергій Притула з'явився у Threads / Скриншоти з соцмережі
Учора волонтер поділився, що відчуває, що залишиться у Threads надовго. Притула звернувся до підписників, аби ті порадили йому, які дописи "залітатимуть". Чоловік припустив, що поширювати збори у цій соцмережі не варто. У коментарях під дописом люди поділились з ним декількома порадами щодо введення Threads:
- "Пане Сергію, напишіть, що Льоша Гончаренко – "півень". Це завжди заходить".
- "Люди підтримують військових та волонтерів. Усі ставляться одне до одного нормально та не відмовляються підтримати чужий збір".
- "Подивіться, як поводиться Гриша Решетник, і не повторюйте його помилок".
- "Одночасно підпишіться на Алхім і Мандзюк – охоплення гарантовані".
- "Пане Сергію, пишіть хороше про Харків. Вам не важко – нам приємно. Актив злітатиме".
Сергій Притула зареєструвався у Threads / Скриншоти з соцмережі
Що таке Threads і хто з відомих людей активно ним користується?
Threads – це соціальна мережа, яка належить компанії Марка Цукерберга Meta Platforms. Щоб зареєструватися у ній, потрібно мати обліковий запис в інстаграмі.
Threads – прямий конкурент X (колишній твіттер), адже там можна публікувати тексти і зображення, коментувати й лайкати дописи інших користувачів тощо.
Серед відомих людей, які є активними користувачами Threads: блогерки Олена Мандзюк і Таня Парфільєва, співвласник monobank Олег Гороховський, стендап-комік Антон Тимошенко, юрист Євген Пронін, телеведучий Григорій Решетник та багато інших. Також там зареєстровані українські бізнеси.