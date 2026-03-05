Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец очаровал сеть фото подросшего сына
- Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец поделился архивными фото сына Лукьяна на его 8-й день рождения.
- Парень живет с мамой в Испании и иногда приезжает к отцу в Украину.
От первого брака у фронтмена группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца есть двое детей. Иногда он делится семейными фотографиями в соцсетях.
5 марта, в день рождения сына, певец поделился архивными кадрами Лукьяна. Их он опубликовал на своей странице в инстаграме.
В этом году сыну Сергея Танчинца исполнилось 8 лет. По случаю дня рождения парня певец показал кадры, сделанные во время их совместного досуга с Лукьяном – игр, прогулок и поездок.
Отметим, что сын и дочь лидера коллектива БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ живут за границей с мамой. В программе "Завтрак с 1+1" Сергей рассказывал, что его бывшая жена Анна вместе с детьми переехала в Испанию. До этого они несколько лет жили в Японии.
Малый ходит в школу. Учит уже теперь не японский, а испанский язык. У него неплохо получается. Учит и украинский язык, пытается писать, считать. Настя онлайн учится, живет немного здесь у меня несколько месяцев, несколько месяцев живет у мамы,
– говорил Танчинец в декабре 2024 года.
Что известно о личной жизни Сергея Танчинца?
- В сентябре 2023 года певец объявил о разводе с женой Анной – пара была вместе почти 15 лет. Кроме сына Лукьяна, у супругов есть общая дочь Анастасия, которой 17 лет.
- В мае 2024 года Сергей впервые публично подтвердил отношения с Юлианой. Познакомились они еще в июле 2017 года на одном из фестивалей. Впоследствии, в 2020 году, когда Юлиана переехала в Киев, она начала работать с группой БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Романтические отношения у них с Сергеем завязались позже.
- Летом 2025 года певец сделал Юлиане предложение во время ужина в ресторане. А уже осенью влюбленные без лишней шумихи поженились.