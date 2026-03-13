Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ признался, планируют ли они с женой детей

Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец объяснил, почему они с Юлианой Корецкой решили пожениться тайно. Также певец признался, планируют ли они детей.

Подробностями личной жизни Танчинец поделился в проекте "Тур звездами", что выходит на ютуб-канале Радио Люкс.

Сергей Танчинец рассказал, что женился на любимой тогда, когда в концертном графике нашлись три свободных дня. Певец говорит, что они с Юлианой не скрывали свадьбу, просто "не хвастались".

Почему камерная? Потому что вот этот весь движ на 100 человек для меня и для Юлианы казался неуместным. Возможно, мы потом, когда будет победа, мир, захотим на какую-то годовщину отпраздновать красиво, громко. Сейчас было уместно провести этот вечер вдвоем, тихо, спокойно, насладиться моментом,

– отметил Танчинец.

Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ поделился, что они с Корецкой выбрали красивые наряды и ЗАГС, где состоялась церемония, а потом влюбленные поужинали в ресторане на Подоле и переночевали в отеле, который любят.

По словам Сергея, родители не обиделись, что их не пригласили на свадьбу. Певец вспомнил, что они встретились позже, на дне рождения мамы Юлианы, где подняли бокалы за бракосочетание.

Танчинец также признался, что обсуждает пополнение в семье с женой. Однако пока влюбленные не спешат с рождением ребенка, в частности из-за безумного гастрольного графика группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Мы очень любим детей. Мы хотим детей. И они у нас обязательно будут. Но сейчас очень плотный график и было бы нечестно в эти концерты ехать самому, несмотря на ребенка, который дома с мамой без меня. Я так уже жил. У меня уже, к сожалению, был такой опыт, когда дети были постоянно дома, а я постоянно в дороге,

– объяснил певец.

Танчинец надеется, что через год-два у них с Корецкой родится ребенок.

Для справки! Бывшую жену Сергея Танчинца зовут Анна. Они состояли в браке 15 лет, воспитывают двух общих детей: сына Лукьяна и дочь Анастасию.

Что известно об отношениях Танчинца и Корецкой?