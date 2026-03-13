Подробицями особистого життя Танчинець поділився у проєкті "Тур зірками", що виходить на ютуб-каналі Радіо Люкс.

Сергій Танчинець розповів, що одружився з коханою тоді, коли у концертному графіку знайшлися три вільні дні. Співак каже, що вони з Юліаною не приховували весілля, просто "не хвалилися".

Чому камерне? Тому що ось цей весь двіж на 100 людей для мене і для Юліани здавався недоречним. Можливо, ми потім, коли буде перемога, мир, захочемо на якусь річницю відсвяткувати гарно, гучно. Зараз було доречно провести цей вечір удвох, тихо, спокійно, насолодитись моментом,

– зазначив Танчинець.

Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ поділився, що вони з Корецькою обрали гарні вбрання та РАЦС, де відбулась церемонія, а потім закохані повечеряли в ресторані на Подолі й переночували в готелі, який люблять.

За словами Сергія, батьки не образились, що їх не запросили на весілля. Співак пригадав, що вони зустрілися пізніше, на дні народження мами Юліани, де підняли келихи за одруження.

Танчинець також зізнався, що обговорює поповнення у сім'ї з дружиною. Однак наразі закохані не поспішають з народженням дитини, зокрема через шалений гастрольний графік гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Ми дуже любимо дітей. Ми хочемо дітей. І вони в нас обов'язково будуть. Але зараз надзвичайно щільний графік і було б нечесно в ці концерти їхати самому, не дивлячись на дитину, яка вдома з мамою без мене. Я так уже жив. У мене вже, на жаль, був такий досвід, коли діти були постійно вдома, а я постійно в дорозі,

– пояснив співак.

Танчинець сподівається, що через рік-два у них з Корецькою народиться дитина.

Для довідки! Колишню дружину Сергія Танчинця звати Ганна. Вони перебували у шлюбі 15 років, виховують двох спільних дітей: сина Лук'яна та доньку Анастасію.

Сергій Танчинець у "Турі зірками": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Танчинця та Корецької?