"Ее дом попал под сильные обстрелы": известная актриса рассказала о пропавшей сестре из Мариуполя

Украинская актриса Татьяна Михина поделилась болезненной историей о судьбе сестры, с которой потеряла связь после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Она также вспомнила об их доме, который пострадал от обстрелов.

Кроме того, Татьяна рассказала о родственниках, которым удалось выехать из города. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

Не пропустите Дмитрий Волканов отреагировал на слухи о романе с Данилко: свободно ли сердце певца

Татьяна Михина родилась в Мариуполе, где, как она рассказала, сохранились самые теплые воспоминания ее жизни.

У меня было очень счастливое детство, я любила родителей, они меня. Папа и мама, как мне кажется, и сделали меня счастливым человеком, дали мне паттерн счастья на эту жизнь,

– рассказала актриса.

Она отметила, что их дом пострадал от прилета, один из подъездов полностью разбомблен.

К тому же оказалось, что в Мариуполе жила сестра Татьяны.

Я не знаю, что с ней. Она жила в районе, который попал под очень сильные первые обстрелы. Она не выходит на связь,

– поделилась Михина.

Актриса добавила, что другие члены семьи, которым удалось спастись, сейчас нашли приют в Норвегии, потеряв все свое имущество в оккупированном городе.

Особенно поразила история о попытке связаться со старыми друзьями родителей. "Недавно мне пришло сообщение в Viber, что они снова на связи. Когда я написала, оказалось, что их телефонами пользуются совсем чужие люди," – рассказала Татьяна, предполагая, что это могут быть российские граждане, которым оккупационная власть позволила заселиться в помещение мариупольцев.

Для справки! Сама Татьяна Михина с семьей живет под Киевом. В марте 2022 года уехала в Каменец-Подольский, а уже в июле вернулась в столицу. Сейчас она работает в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко

Заметим, недавно известный певец Дмитрий Волканов растрогал сеть встречей с бабушкой, которая выехала из российской оккупации.