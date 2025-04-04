Крім того, Тетяна розповіла про родичів, яким вдалося виїхати з міста. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Тетяна Міхіна народилася в Маріуполі, де, як вона розповіла, збереглися найтепліші спогади її життя.

У мене було дуже щасливе дитинство, я любила батьків, вони мене. Тато і мама, як мені здається, і зробили мене щасливою людиною, дали мені патерн щастя на це життя,

– розповіла акторка.

Вона зазначила, що їхній будинок постраждав від прильоту, один із під'їздів повністю розбомблений.

До того ж виявилося, що в Маріуполі жила сестра Тетяни.

Я не знаю, що з нею. Вона мешкала в районі, який потрапив під дуже сильні перші обстріли. Вона не виходить на зв'язок,

– поділилась Міхіна.

Акторка додала, що інші члени родини, яким вдалося врятуватися, зараз знайшли прихисток у Норвегії, втративши все своє майно в окупованому місті.

Особливо вразила історія про спробу зв'язатися зі старими друзями батьків. "Нещодавно мені надійшло повідомлення у Viber, що вони знову на зв'язку. Коли я написала, виявилося, що їхніми телефонами користуються зовсім чужі люди," – розповіла Тетяна, припускаючи, що це можуть бути російські громадяни, яким окупаційна влада дозволила заселитися в помешкання маріупольців.

Для довідки! Сама Тетяна Міхіна з сім'єю мешкає під Києвом. В березня 2022 року поїхала у Кам'янець-Подільський, а вже в липні повернулась у столицю. Зараз вона працює в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка

Зауважимо, нещодавно відомий співак Дмитро Волканов розчулив мережу зустріччю з бабусею, яка виїхала з російської окупації.