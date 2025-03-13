Шоу, где худели на глазах: где сейчас победители "Взвешенных и счастливых"

Телешоу "Взвешенные и счастливые" транслировалось на украинском телевидении 9 сезонов. Немало людей приняло участие в проекте, однако победу удалось одержать единицам.

До финала участники должны были показать свой прогресс в похудении. За лучший результат вознаграждали победой. В материале Show24 предлагаем узнать, где сейчас победители всех сезонов проекта.

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1 сезон – Николай Ворошнов

После победы на проекте мужчина вернулся к любимому делу – хоккею. Когда началась Революция Достоинства, то Николай не смог оставаться в стороне. В 2015 году мобилизовался и был пулеметчиком в батальоне "Донбасс". В армии военный начал набирать вес.

После демобилизации второй раз пришел на шоу "Взвешенные и счастливые", однако победа выскользнула из его рук. Во время пандемии Николай вернулся к весу 220 килограммов. Когда началась полномасштабная война, Ворошнов стал на защиту страны. Сегодня он является аэроразведчиком 72-го ОМБр им. Черных запорожцев. О личной жизни защитник предпочитает не рассказывать.

Николай Ворошнов / Фото из фейсбука

2 сезон – Олег (Алик) Закревский

На проекте мужчина встретил свою любовь – журналистку телеканала "СТБ" Татьяну Закревскую. Женщина первая пригласила Олега на свидание. Уже в 2013 году Закревский сделал девушке предложение и они поженились. У пары родилось двое детей – дочь Полина и сын Глеб.

После женитьбы мужчина начал набирать вес. Как бы он не пытался придерживаться диеты или физической активности – килограммы все равно добавлялись. В соцсетях супругов есть фотографии с детьми, однако совместных фото, как пары, нет. Кроме того, сам Олег не является слишком активным пользователем.

Олег Закревский в 2020 году / Фото из инстаграма

3 сезон – Марина Вдовенко

Женщина пришла на проект "Взвешенные и счастливые" с весом 113 килограммов. На шоу ей удалось похудеть вдвое. После победы Марина стала консультантом по эстетической диетологии. В соцсетях она предлагала свои услуги, публиковали тематические сообщения, но впоследствии исчезла из публичного пространства.

Последнее сообщение в инстаграме датировано 2020 годом. Чем сегодня занимается и где сейчас находится Вдовенко – неизвестно.

Марина Вдовенко в 2020 году / Фото из инстаграма

4 сезон – Юлия Фомина

На проект Юлия пришла из-за семейных проблем. Женщина сбросила немалое количество веса, однако личная жизнь разошлась по швам. Она развелась с мужем, но впоследствии нашла настоящую любовь и родила дочь. Интересно, что избранником стал одноклассник Юлии.

После окончания шоу, Фомина продолжила заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. В соцсетях писала советы относительно того, как держать себя в форме.

Юлия Фомина / Фото телеканала "СТБ"

5 сезон – Александр Репьянчук

Мужчина на проекте сбросил 89 килограммов. Это был феноменальный результат. Интересно, что жена Александра также участвовала в шоу "Взвешенные и счастливые" и заняла второе место. Супруги были в команде Вячеслава Узелкова.

Женщина проявляет активность в фейсбуке, а чем занимается Александр – неизвестно.

В ноябре прошлого года стало известно о том, что Вячеслав Узелков умер. В конце марта 2024 года у спортсмена обнаружили тромб в сердце и в аорте. Также врачи диагностировали у Узелкова гангрену ноги.

Александр и Алла Репьянчуки / Фото из открытых источников

6 сезон – Аркадий Василишин

После женитьбы мужчина начал набирать вес. В один момент он достиг отметки 235 килограммов, что мешало Аркадию вести нормальный образ жизни. На шоу "Взвешенные и счастливые" мужчина сбросил 132 килограмма, а после проекта продолжил заниматься спортом. Сегодня победитель воспитывает дочь и занимается продажей автомобилей.

Аркадий Василишин с семьей / Фото из инстаграма

7 сезон – семейная пара Наталья Токарева и Алексей Добрянский

Супруги пришли на проект с одной целью – похудеть. На двоих им удалось сбросить 123 килограмма. Проанализировав соцсети, можно утверждать, что Наталья и Алексей разошлись. Однако, в 2023 году женщина снова вышла замуж. В соцсетях делится счастливыми фотографиями, а также помогает худеть другим. Алексей же ведет частные учетные записи, поэтому пока невозможно узнать, чем он занимается сегодня.

Наталья Токарева вышла замуж / Фото из инстаграма

8 сезон – Олег и Богдан Буряк

Отец и сын пришли вместе на 8 сезон, чтобы похудеть. Старания не оказались напрасными, ведь родственники таки одержали победу. В соцсетях они неактивны. Последние их сообщения датируются 2021 годом, поэтому сейчас неизвестно чем отец и сын занимаются, где проживают и продолжают ли поддерживать спортивную форму.

Олег и Богдан Буряк / Фото из инстаграма

9 сезон – Павел Назаренко и Наталья Кириленко

В "парном" сезоне "Взвешенных и счастливых" Павел и Наталья не просто победили, но и стали настоящей парой. Мужчина сделал предложение женщине, однако, как впоследствии писали СМИ, отношения между ними не сложились. Известно, что Кириленко воспитывает сына. Кроме того, в соцсетях она позиционирует себя как эксперта по здоровому питанию и похудению. Назаренко же является сертифицированным фитнес-тренером, однако с 2022 года не ведет страницу в инстаграме.

Павел Назаренко и Наталья Кириленко / Коллаж 24 Канала