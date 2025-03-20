Бросил на кровать и держал за горло, – Симбочка шокировала рассказом о ссорах с Parfeniuk

Тикток-знаменитость Симбочка и певец Parfeniuk объявили о расставании еще осенью прошлого года. Но бывшая пара до сих пор рассказывает о причинах их разрыва.

В новом интервью Симбочка рассказала о самой жесткой ссоре, которая произошла в отношениях с Parfeniuk. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб Василия Тимошенко.

К слову Мне п*здец, – Потап эмоционально прокомментировал слухи о разводе с Каменских

Симбочка рассказала, что поссорилась с Parfeniuk из-за ее стрима с молдавским блогером. Тогда девушка была на 7 месяце беременности и попала в больницу. Но и после возвращения в отель конфликт не остановился.

Ссора была такого уровня, что я становлюсь перед ним на колени и говорю: "Пожалуйста, успокойся. Я же беременна". Он поднимает меня за волосы, начинает трясти. Не скажу, что он меня избил, нет. Он меня поднимает, бросает на кровать, где я ударилась животом о быльце кровати. Это был мягкий матрас, но все равно больно – у меня там ребенок. Залезает на меня сверху, держит за горло. Не душит, просто держит. И говорит: "ты мерзость, недостойная жизни",

– заявила блогерша.

Девушка призналась, что до сих пор не понимает, почему он так поступил. Она добавила, что снимала тогда ссору на видео, но по просьбе Parfeniuk удалила ролик.

Как это комментировал Parfeniuk

Ранее Parfeniuk заявил о шантаже со стороны бывшей невесты. Симбочка якобы пригрозила обнародовать компрометирующую информацию о нем. Поэтому певец заранее объяснил, что в определенный период страдал от зависимостей и действительно "вел себя неадекватно". По словам Ильи, ему стыдно за это поведение.

"Я себя не оправдываю. Я вел себя не по-мужски в эти моменты. И алкоголь меня также не оправдывает. Я мог не вестись на эти провокации, но поскольку я был еще не до конца сформирован психически и не так себя контролировал, как могу это делать сейчас, то немного наговорил непристойностей", – говорил артист.