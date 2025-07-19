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Show24 Музыка Известная украинская блогерша стала участницей группы Kalush: "Теперь меня станет больше"
19 июля, 09:42
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Известная украинская блогер стала участницей группы Kalush: "Теперь меня станет больше"

Мария Примыч
Основні тези
  • Новой участницей группы Kalush стала украинская блогер Симбочка, которая сообщила об этом на своей инстаграм-странице.
  • Подписчики активно обсуждают новость о присоединении Симбочки к группе.

В состав группы Kalush присоединилась новая участница. Это известная украинская блогер Симбочка.

Об этом девушка сообщила на своей инстаграм-странице, передает Show 24. Бывшая невеста Parfeniuk опубликовала фотографии с участниками группы Kalush и поделилась неожиданной новостью с подписчиками.

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Йо! Это Симбочка. Апдейт: теперь я в составе группы Kalush. Впереди много сцен, много городов, много дорог. Теперь меня станет больше – и на афишах, и вживую. Следите за турами, будет горячо, 
– написала Симбочка.

Заметим, что недавно группа Kalush объявила тур по Украине, который начнется в сентябре.

Реакция сети

В комментариях под заметкой подписчики поздравляют Симбочку с новым этапом в жизни:

  • "Поздравляю тебя, красавица".
  • "Сияй, звездочка, сияй".
  • "Вижу эту девушку первый раз. По внешнему виду вообще не подходит к группе, потому что не имеет чего-то экстравагантного. Удачи! Очень интересно услышать пение девушки в группе. Жду новых песен".

Однако есть и люди, которые не довольны тем, что Симбочка теперь будет петь в группе Kalush.

Что известно о группе Kalush?

  • Группу Kalush в 2019 году основал Олег Псюк и музыкальный продюсер Иван Клименко.

  • Среди известных песен коллектива: "Типок", "Домой" (feat Skofka), "Волны" (feat Jerry Heil), "Калушские вечерницы" (feat Tember Blanche), "Зори" и другие.

  • В 2021 году бут образована группа Kalush Orchestra, которая представляла Украину на Евровидении в 2022 году. Музыканты выступали песней Stefania и одержали победу на песенном конкурсе.