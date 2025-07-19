Известная украинская блогер стала участницей группы Kalush: "Теперь меня станет больше"
- Новой участницей группы Kalush стала украинская блогер Симбочка, которая сообщила об этом на своей инстаграм-странице.
- Подписчики активно обсуждают новость о присоединении Симбочки к группе.
В состав группы Kalush присоединилась новая участница. Это известная украинская блогер Симбочка.
Об этом девушка сообщила на своей инстаграм-странице, передает Show 24. Бывшая невеста Parfeniuk опубликовала фотографии с участниками группы Kalush и поделилась неожиданной новостью с подписчиками.
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Йо! Это Симбочка. Апдейт: теперь я в составе группы Kalush. Впереди много сцен, много городов, много дорог. Теперь меня станет больше – и на афишах, и вживую. Следите за турами, будет горячо,
– написала Симбочка.
Заметим, что недавно группа Kalush объявила тур по Украине, который начнется в сентябре.
Реакция сети
В комментариях под заметкой подписчики поздравляют Симбочку с новым этапом в жизни:
- "Поздравляю тебя, красавица".
- "Сияй, звездочка, сияй".
- "Вижу эту девушку первый раз. По внешнему виду вообще не подходит к группе, потому что не имеет чего-то экстравагантного. Удачи! Очень интересно услышать пение девушки в группе. Жду новых песен".
Однако есть и люди, которые не довольны тем, что Симбочка теперь будет петь в группе Kalush.
Что известно о группе Kalush?
Группу Kalush в 2019 году основал Олег Псюк и музыкальный продюсер Иван Клименко.
Среди известных песен коллектива: "Типок", "Домой" (feat Skofka), "Волны" (feat Jerry Heil), "Калушские вечерницы" (feat Tember Blanche), "Зори" и другие.
В 2021 году бут образована группа Kalush Orchestra, которая представляла Украину на Евровидении в 2022 году. Музыканты выступали песней Stefania и одержали победу на песенном конкурсе.