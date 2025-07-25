Работница Astronomer, которая обнималась с коллегой на концерте Coldplay, ушла в отставку

Руководитель отдела кадров Astronomer Кристин Кебот, которая обнималась с генеральным директором компании на концерте группы Coldplay, ушла в отставку. Момент сняли камеры, а после этого в сети разгорелся скандал.

Кристин Кебот больше не работает в IT-компании Astronomer. Пишет Show 24 со ссылкой на BBC.

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Кристин Кебот ушла в отставку после того, как это сделал генеральный директор Astronomer Энди Байрон. Дело в том, что во время концерта британской группы Coldplay в Бостоне на огромном экране показали, как они обнимаются, а затем разбегаются в разные стороны. Видео этого момента собрало миллионы просмотров в социальных сетях.

Все бы ничего, но Энди Байрон имеет жену и детей, которые тогда находились дома в Нью-Йорке.

Временным генеральным директором компании назначили соучредителя и директора по продуктам Пита ДеДжоя.

События последних нескольких дней получили такой уровень внимания СМИ, с которым сталкиваются лишь немногие компании, не говоря уже о стартапах в нашем маленьком уголке мира данных и искусственного интеллекта,

– сказал он.

ДеДжой отметил, что компания почти мгновенно стала "известной", она продолжит свой путь вперед и "обязана создавать что-то большое".

Coldplay начал предупреждать зрителей, что их могут снимать камеры

После инцидента фронтмен группы Coldplay Крис Мартин на одном из концертов предупредил зрителей, что они могут попасть в объективы камер во время исполнения песни Jumbotron Song.

"Мы собираемся сейчас это сделать, использовав наши камеры и выведя некоторых из вас на большой экран. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не накрасились, сделайте макияж сейчас", – пошутил певец.