Крістін Кебот більше не працює в IT-компанії Astronomer. Пише Show 24 з посиланням на BBC.

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Крістін Кебот пішла у відставку після того, як це зробив генеральний директор Astronomer Енді Байрон. Річ у тім, що під час концерту британського гурту Coldplay у Бостоні на величезному екрані показали, як вони обіймаються, а потім розбігаються в різні сторони. Відео цього моменту зібрало мільйони переглядів у соціальних мережах.

Все б нічого, але Енді Байрон має дружину та дітей, які тоді перебували вдома у Нью-Йорку.

Тимчасовим генеральним директором компанії призначили співзасновника і директора з продуктів Піта ДеДжоя.

Події останній кількох днів отримали такий рівень уваги ЗМІ, з яким стикаються лише деякі компанії, не кажучи вже про стартапи в нашому маленькому куточку світу даних та штучного інтелекту,

– сказав він.

ДеДжой зазначив, що компанія майже миттєво стала "відомою", вона продовжить свій шлях уперед і "зобов'язана створювати щось велике".

Coldplay почав попереджати глядачів, що їх можуть знімати камери

Після інциденту фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін на одному з концертів попередив глядачів, що вони можуть потрапити в об'єктиви камер під час виконання пісні Jumbotron Song.

"Ми збираємось зараз це зробити, використавши наші камери та вивівши деяких з вас на великий екран. Тож, будь ласка, якщо ви ще не нафарбувались, зробіть макіяж зараз", – пожартував співак.