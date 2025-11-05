Скандал на "Мисс Вселенная-2025": организатор конкурса унизил представительницу Мексики на глазах у всех

В конце ноября в Таиланде состоится финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2025". Сейчас же проходят предварительные мероприятия на которых не обошлось без скандалов.

Участницы конкурса красоты устроили массовую забастовку после того, как их коллегу публично унизил национальный директор Miss Universe Thailand. Все детали скандального инцидента – читайте далее в материале 24 Канала.

Почему возник скандал на "Мисс Вселенная-2025"?

Кроме основных этапов международного конкурса красоты, таких как полуфинал и финал, в Мисс Вселенная проходит ряд предварительных мероприятий (pre-events), которые также являются частью большой программы. Во время одного из событий "Мисс Вселенная-2025" Нават Ицарагрисил, национальный директор Miss Universe Thailand (MUT), встретился с участницами конкурса красоты. Он публично обратился к "Мисс Вселенная Мексики-2025" Фатиме Бош, которая, по его словам, не согласилась публиковать информацию от спонсоров.

Фатима пыталась объяснить Навату, что ему надо согласовывать все с ее организацией.

Я не дал тебе возможности говорить. Будьте вежливы. Я все еще разговариваю со всеми. У тебя есть голос, но надо уважать,

– ответил Ицарагрисил повышенным тоном.

Он будто "отчитал" женщину на глазах у всех. К тому же вел себя пренебрежительно и даже позвал охрану. В конце концов, "Мисс Вселенная Мексики-2025" покинула зал.

Большинство других участниц конкурса красоты поддержали представительницу Мексики и тоже вышли из помещения. Этот "протест" конкурсанток возмутил национального директора Miss Universe Thailand. Он пытался остановить девушек и призвал их не уходить, если они хотят продолжить участвовать в "Мисс Вселенная-2025". В то же время эти предупреждения не остановили женщин.

Что Фатима Бош сказала после того, как вышла из зала?

Конкурсантка возмутилась из-за действий Навата Ицарагрисила и подчеркнула, что никто не имеет права оскорблять женщин и заставлять их молчать.

Это неуважение. Он назвал меня глупой... Я не пытаюсь ни с кем ссориться, просто стараюсь быть доброй и делать все как можно лучше, а он просто сказал мне замолчать. Мир должен это увидеть, потому что мы – сильные женщины, и никто не может заглушить наш голос. Никто не будет вести себя так со мной,

– подчеркнула "Мисс Вселенная Мексика-2025".

Нават Ицарагрисил уже публично извинился. Это он сделал во время церемонии "Мисс Вселенная-2025", которая прошла в Таиланде. Ицарагрисил заявил, что в последнее время был в сильном стрессе, поэтому не проконтролировал собственные эмоции. Национальный директор Miss Universe Thailand отметил, что не хотел никого обидеть. Трансляцию опубликовали на ютуб-канале GrandTV.

The Universe Ceremony: смотрите видео онлайн

Как на скандал отреагировали в "Мисс-Вселенная"?

На официальной странице конкурса красоты в инстаграме появилось заявление, где отметили, что, что Miss Universe 2025 в Таиланде пройдет без изменений. Организация твердо стоит на защите достоинства, безопасности и уважения к участницам, работникам и партнерам.

Miss Universe остается непоколебимой в своей миссии способствовать сотрудничеству, уважении и возможностям для женщин во всем мире, работая вместе со всеми партнерами, чтобы создать безопасный, вдохновенный и незабываемый опыт для каждой делегатки,

– заявила команда "Мисс-Вселенная".

Напомним, что финал "Мисс Вселенная-2025" состоится 21 ноября в Бангкоке.