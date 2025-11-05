Скандал на "Міс Всесвіт-2025": організатор конкурсу принизив представницю Мексики на очах у всіх

Наприкінці листопада у Таїланді відбудеться фінал міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт-2025". Зараз же проходять попередні заходи на яких не обійшлося без скандалів.

Учасниці конкурсу краси влаштували масовий страйк після того, як їхню колегу публічно принизив національний директор Miss Universe Thailand. Усі деталі скандального інциденту – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Павло Зібров заявив, що під його легендарними вусами є татуювання

Чому виник скандал на "Міс Всесвіт-2025"?

Окрім основних етапів міжнародного конкурсу краси, як-от півфінал й фінал, у Міс Всесвіт проходить низка попередніх заходів (pre-events), які також є частиною великої програми. Під час однієї з подій "Міс Всесвіт-2025" Нават Іцарагрісіл, національний директор Miss Universe Thailand (MUT), мав зустріч з учасницями конкурсу краси. Він публічно звернувся до "Міс Всесвіт Мексики-2025" Фатіми Бош, яка, за його словами, не погодилася публікувати інформацію від спонсорів.

Фатіма намагалася пояснити Навату, що йому треба узгоджувати все з її організацією.

Я не дав тобі можливості говорити. Будьте ввічливі. Я все ще розмовляю з усіма. У тебе є голос, але треба поважати,

– відповів Іцарагрісіл підвищеним тоном.

Він ніби "відчитав" жінку на очах у всіх. До того ж поводився зневажливо і навіть покликав охорону. Зрештою, "Міс Всесвіт Мексики-2025" покинула залу.

Більшість інших учасниць конкурсу краси підтримали представницю Мексики й теж вийшли з приміщення. Цей "протест" конкурсанток обурив національного директора Miss Universe Thailand. Він намагався зупинити дівчат і закликав їх не йти, якщо вони хочуть продовжити брати участь в "Міс Всесвіт-2025". Водночас ці попередження не зупинили жінок.

Що Фатіма Бош сказала після того, як вийшла з залу?

Конкурсантка обурилася через дії Навата Іцарагрісіла і наголосила, що ніхто не має права ображати жінок та змушувати їх мовчати.

Це неповага. Він назвав мене дурною… Я не намагаюся ні з ким сваритися, просто стараюся бути доброю і робити все якнайкраще, а він просто сказав мені замовкнути. Світ повинен це побачити, тому що ми – сильні жінки, і ніхто не може заглушити наш голос. Ніхто не поводитиметься так зі мною,

– наголосила "Міс Всесвіт Мексика-2025".

Нават Іцарагрісіл вже публічно перепросив. Це він зробив під час церемонії "Міс Всесвіт-2025", яка пройшла в Таїланді. Іцарагрісіл заявив, що останнім часом був у сильному стресі, тому не проконтролював власні емоції. Національний директор Miss Universe Thailand зазначив, що не хотів нікого образити. Трансляцію опублікували на ютуб-каналі GrandTV.

The Universe Ceremony: дивіться відео онлайн

Як на скандал відреагували в "Міс-Всесвіт"?

На офіційній сторінці конкурсу краси в інстаграмі з'явилася заява, де наголосили на тому, що Miss Universe 2025 у Таїланді пройде без змін. Організація твердо стоїть на захисті гідності, безпеки та поваги до учасниць, працівників і партнерів.

Miss Universe залишається непохитною у своїй місії сприяти співпраці, повазі та можливостям для жінок у всьому світі, працюючи разом з усіма партнерами, щоб створити безпечний, натхненний і незабутній досвід для кожної делегатки,

– заявила команда "Міс-Всесвіт".

Нагадаємо, що фінал "Міс Всесвіт-2025" відбудеться 21 листопада в Бангкоку.