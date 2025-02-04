Она не могла даже кричать, – экс-работница Молодого театра о домогательствах Билоуса на спектакле

Скандал вокруг Андрея Билоуса, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, всколыхнул культурное сообщество. Появляется все больше свидетельств о его аморальном поведении.

Бывшая балетмейстер Молодого театра Лидия Соклакова рассказала об одном из случаев домогательств со стороны Андрея Билоуса к молодой студентке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Янины Соколовой.

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Лидия сообщила, что случай сексуального насилия со стороны режиссера произошел во время спектакля.

Есть кейс, когда девочка была прижата рукой к стулу, она не могла кричать даже, потому что это был спектакль со зрителями, а он терся своим членом ей о спину. Это маленькая девочка, при том, что он ее обманом завел в эту ложу, это студентка,

– рассказала балетмейстер.

Бывшая работница Молодого театра назвала ситуацию "сексуальным рабством" и "извращенным экспериментом", в который попали десятки женщин и девушек, которые учились и работали у Андрея Белоуса. По ее словам, это продолжалось 16 лет.

"Я себе пообещала, что это никогда не останется безнаказанным, потому что им с этим жить всю свою жизнь. И это очень страшные вещи. Он уничтожил человека, и человек едва не покончил жизнь самоубийством", – добавила Лидия.

Секс-скандал вокруг Андрея Белоуса