Правоохранители открыли три уголовных дела против Анны Алхим

Полиция открыла несколько производств относительно действий Анны Алхим. Стало известно, по каким статьям будут проводить расследование.

Департамент коммуникаций НПУ сообщил, что против блогера Анны Алхим (настоящее имя – Анна Буряченко) открыто три уголовных дела. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "РБК-Украина".

К слову Скандал с Анной Алхим: СБУ начала проверку, а полиция открыла уголовное производство

В отношении Анны Буряченко открыли три уголовных производства по трем статьям – 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины,

– уточнили в Департаменте коммуникаций НПУ.

161 статья касается нарушения равноправия граждан относительно их убеждений и по другим признакам. 111 статья Уголовного кодекса Украины касается государственной измены.

Анна Алхим пока не прокомментировала информацию, но опубликовала в своем телеграмм-канале шутку об обысках.