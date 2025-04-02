"Путин – красавчик", романы с женатыми мужчинами и другое: самые громкие скандалы с Анной Алхим

В последние дни сеть гудит о личной жизни Анны Алхим – одной из самых скандальных украинских блогерш. Дело в том, что она рассекретила личность женатого бизнесмена, с которым имела роман. Этим мужчиной оказался Константин Валеулин – президент инвестиционно-промышленной группы AES Group.

Однако это далеко не первый скандал, который разгорелся вокруг Анны. Блогерша известна своими неоднозначными высказываниями, толерированием русского языка и русской музыки и действиями, которые вызывают возмущение у украинцев. В какие скандалы попадала Алхим, узнавайте в материале Show 24.

К слову Интрига раскрыта: скандальная Алхим назвала имя женатого бизнесмена, с которым имела роман

"Путин – красавчик"

Еще до начала полномасштабного вторжения Анна Алхим попала в базу "Миротворец" за отрицание российской агрессии, антиукраинскую пропаганду и участие в актах гуманитарной агрессии России против Украины.

В 2020 году Алхим утвердительно ответила на вопрос, красавчик ли Путин, это вызвало возмущение у украинцев. Также блогерша добавила, что она "не знает никого круче и влиятельнее", чем российский диктатор.

Анна Алхим о Путине: смотрите видео онлайн

В 2024 году Анна Алхим рассказала в интервью Славе Демину, что ее "заставляли" извиняться за свои слова. Однако блогерша этого не сделала, ведь "не считает нужным за это извиняться". По словам знаменитости, у нее "есть четкая топозиция относительно Путина, понятно, что он – г*ндон".

В то же время Алхим сказала, что Владимир Путин "нагибает весь мир". Она не понимает, почему до сих пор никто не может остановить войну России против Украины.

Анна Алхим толерует русский язык и русскую музыку

Анна Алхим продолжает общаться на русском в публичном пространстве. Блогерша считает, что украинский язык – классный, она его знает, однако имеет довольно принципиальную позицию.

Я считаю, что каждый человек, который живет в Украине, должен знать украинский язык. Мой ребенок знает украинский язык, он разговаривает на украинском языке. Это обязательно – знать украинский язык, когда ты живешь в Украине. Но каждый человек имеет право разговаривать на том языке, на котором он хочет,

– говорила Алхим в интервью Демину.

В то же время блогерша не исключает, что может перейти на украинский, если ее не будут заставлять.

В том же интервью Алхим заявила, что "половина украинских песен – полный шлак". На подкасте у Александра Волошина она сказала, что слушает российскую музыку на стриминговых платформах, и призналась – не знала, что этим спонсирует Россию. По мнению Анны, есть хорошие украинские песни, а остальные – "полная х*йня".

Анна Алхим на подкасте у Александра Волошина / Скриншот с видео

Скандал из-за прилета по Днепру

В мае 2023 года Анна Алхим распространила на свою огромную аудиторию инстаграм-сторис, где раскрыла номера двух больниц в Днепре, в которых спасали украинских защитников. На следующий день россияне попали ракетой в поликлинику города, поэтому в сети блогершу назвали наводчицей.

Впоследствии Алхим эмоционально отреагировала на скандал. По ее словам, эту инстаграм-сторис опубликовала половина города. Анна добавила, что она – одна из немногих блогеров, которые заполняют свою ленту сообщениями о войне, сборами, волонтерят и помогают с первых дней войны, а всем на это безразлично.

Анна Алхим отреагировала на скандал:

Скандальный ролик под российскую музыку

В 2024 году Анна Алхим попала в скандал из-за ролика, который сняла в Хмельницком на фоне стендов с погибшими украинскими военными. Люди возмутились, ведь на видео звучала русская музыка.

"Я не смотрела по сторонам, когда его снимали, я впервые здесь. И я не считаю, что я как-то оскорбила память людей, которые погибли. Вы, конечно, может думать, как вам позволяет ваше мышление", – отреагировала блогерша на скандал.

Анна Алхим на фоне стендов с погибшими военными: смотрите видео

Скандальное заявление Алхим после обстрела "Охматдета"

Летом 2024 года Алхим оскандалилась заявлением после обстрелов украинских городов и детской больницы "Охматдет". Тогда скандальными высказываниями отличились и другие блогеры, в частности Александр Волошин и Юля Верба.

Ваше "отомстим", "не простим", "победим" – это все так за*бало уже просто, думаю, не одну меня. Многие из вас подумают: "Так, а что ты предлагаешь?" Я не воин, я не политик, я не была на фронте, я не знаю, как ведется война, но я знаю точно, что ваше "не простим", "победим", "не забудем", это когда? После того как вы "нап*здите кучу денег? Когда уже ничего не останется от страны, не останется людей, не останется детей, военных, никого не останется, тогда вы "не простите"? Я наблюдаю за этим всем, у меня ах*й. Мне насколько жаль нашу страну, наших людей,

– сказала Анна Алхим.

Заявление Алхим после обстрела "Охматдета": смотрите видео онлайн

Сравнила хейтеров с больными людьми

На подкасте у Василия Тимошенко, который вышел в феврале этого года, Анна Алхим сравнила хейтеров с "больными людьми". Скандальное заявление блогерша сделала, когда делилась, что столкнулась с большим количеством хейта.

"Я устойчива к стрессу, хейту, но я столкнулась с человеческим цинизмом, который вышел за пределы. Есть люди, у которых есть аутизм или болезни. Приезжаешь в детский дом и они ведут себя неадекватно. Ты на них не обижаешься, понимаешь, что человек болен. Я так отношусь к людям, которые несут х*йню в интернете", – заявила Анна.

Романы с женатыми мужчинами

Анна Алхим никогда не скрывала, что крутит романы с женатыми мужчинами. На днях она назвала имя одного из них – Константин Валеулин, из-за чего в сети разгорелось бурное обсуждение. Он в браке с женщиной, по имени Дарья, с которой воспитывает дочь.

Анна Алхим и Константин Валеулин / Фото из инстаграма блогера

На скандал уже отреагировала жена Валеулина. Дарья долго думала, стоит ли комментировать ситуацию, поскольку "никогда не искала дешевой популярности, хайпа или сочувствия".

"Я знаю, кто я. Я знаю, чего стою. И мне не нужно выставлять свою боль напоказ. Но недавно чужая подлость и ущербность вынесли напоказ историю, которая должна была остаться между взрослыми людьми, стала темой для чужих сплетен, чужого веселья и чужого осуждения. Я пишу сейчас для того, чтобы поблагодарить каждого, кто вместе со мной считает, что сила – не в криках и разоблачениях, а в умении сохранить лицо, сердце и себя", – написала Дарья.