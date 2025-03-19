Выход из королевской семьи и суд с сестрой: громкие скандалы с участием Меган Маркл

Звезда сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл стала объектом многочисленных скандалов и обсуждений в средствах массовой информации и обществе. Кто-то восхищается ее независимостью, другие обвиняют в манипуляциях.

Ее брак с принцем Гарри, а также дальнейшие действия пары привлекли значительное внимание общественности. Show 24 собрали самые громкие скандалы, сопровождавшие Меган Маркл за время ее жизни в королевской семье и вне ее.

Не пропустите Не Сассекс, – в королевской семье назвали настоящую фамилию Меган Маркл

Скандальный выход Меган и Гарри из королевской семьи

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл объявили о выходе из королевской семьи. Они отказались от титулов "Их Королевское Высочество" и обязанностей, обосновывая это желанием финансовой независимости.

Сенсационное интервью Опре Уинфри

В марте 2021 года Меган и Гарри дали интервью Опре Уинфри, в котором рассказали о трудностях жизни в королевской семье, включая обсуждение расовых вопросов и психического здоровья. Меган заявила об отсутствии поддержки со стороны королевской семьи во время ее борьбы с суицидальными мыслями, а также о беспокойстве некоторых членов семьи относительно цвета кожи их сына Арчи. Маркл также рассказала о травле со стороны прессы.



Принц Гарри и Меган Маркл на интервью / Фото Getty Images

Конфликт со сводной сестрой

В 2022 году Меган выиграла суд против своей сводной сестры Саманты Маркл, которая обвинила ее в клевете. Впервые иск был подан в марте 2022 года. В нем утверждалось, что Меган оговорила Саманту в интервью Опре Уинфри, а также в книге "В поисках свободы". Дело было закрыто после того, как судья Ханивелл постановила, что жена принца Гарри не может нести ответственность за содержание книги, поскольку она ее не публиковала. Дело было закрыто без возможности подать повторный иск.

Отношения с медиа и общественностью

Меган и Гарри неоднократно выражали недовольство вмешательством средств массовой информации в их личную жизнь. Они подали несколько исков против таблоидов за публикацию личных писем и фотографий. На издание Mail on Sunday было подано в суд за публикацию личного письма Меган к отцу. Суд признал действия издания незаконными и нарушением ее частной жизни.



Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

Конфликт с Кейт Миддлтон накануне свадьбы

Одним из первых скандалов вокруг Меган Маркл стал ее конфликт с Кейт Миддлтон перед свадьбой в 2018 году. Причиной ссоры стали платья девушек-цветочниц. Еще одним стал спор относительно свадебной тиары. Маркл хотела примерить тиару с большим изумрудом, но ей отказали, а украшение впоследствии надела принцесса Евгения.

Обвинения в издевательствах над персоналом

В 2022 году вышла книга "Придворные: скрытая сила за короной", в которой Меган описана как "грубая и самовлюбленная". Бывшие работники называли ее "самовлюбленной социопаткой", обвиняя в жестоком отношении к персоналу.



Меган Маркл / Фото Netflix

Несмотря на все это Меган Маркл продолжает быть одной из самых противоречивых и одновременно популярных фигур современности. Кто-то видит в ней сильную женщину, которая борется за собственные права, другие – манипуляторку, которая использует любую ситуацию в своих интересах. Скандалы, сопровождающие жену принца Гарри демонстрируют сложность ее публичного образа. От конфликтов с королевской семьей и споров с прессой до обвинений в буллинге и противоречивых проектов, ее действия всегда в центре внимания.