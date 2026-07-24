Елена Тополя раскрыла, сколько она зарабатывает на музыке и сколько тысяч долларов тратит на жизнь

В беседе артистка впервые назвала свои ориентировочные доходы от музыки и сумму, с которой начинается ее частное выступление. Она также рассказала, сколько, по ее словам, тратит ежемесячно на основные нужды. Детали оказались гораздо конкретнее, чем могли ожидать поклонники.

Елена Тополя откровенно рассказала, как сейчас устроена ее музыкальная экономика, и назвала суммы, которые раньше обычно оставались за кулисами. В интервью Алине Доротюк она объяснила, что доход от песен зависит не только от популярности трека, но и от условий контракта и затрат на каждый новый релиз.

По словам певицы, сейчас она сотрудничает с Tower Records и получает около 43% с каждой сотни. В то же время артистка подчеркнула, что это еще не тот уровень, на который хотелось бы выйти, ведь все решает то, как "пойдет" песня, а на ее запуск требуются немалые вложения.

Я взял около 43% процентов. Это неплохо, но не так, как хотелось бы. Все зависит от того, как пойдет песня. Каждый релиз требует огромных вложений. И не всегда есть такие ресурсы,

– поделилась артистка.

Отдельно Доротюк упомянула трек "Хочешь", который вышел два года назад вместе с Дибровой. Композиция уже собрала более 44 миллионов прослушиваний, а доход от нее, по словам артистки, они делят пополам. На вопрос о сумме певица предположила, что речь идет о более чем 20 тысячах долларов.

DIBROVA & ЕЛЕНА ТОПОЛЯ – Хочешь – смотреть клип онлайн:

Не менее конкретно артистка ответила и о частных выступлениях. Минимальная стоимость корпоратива, по ее словам, начинается с 5 тысяч долларов, а окончательная цена зависит от количества песен, продолжительности концерта, состава музыкантов, технического райдера, места проведения и даже от того, сколько дней нужно провести в разъездах.

Минимум от 5 тысяч долларов. Цена зависит от продолжительности выступления, от количества музыкантов, от бэклайна, от райдера, от того, где и куда нужно ехать, сколько дней там находиться,

– раскрыла подробности заработка на корпоративах Елена Тополя.

Елена Тополя / фото из инстаграма

Также Елена Тополя назвала сумму своих базовых расходов в месяц. В спокойный период, по ее словам, ей требуется не менее 6 тысяч долларов, и это только личные расходы.

В такой довольно спокойный месяц – не менее 6 тысяч долларов я трачу лично на себя,

– отметила конкретную сумму артистка.

Кстати, в этом же интервью Елена Тополя призналась в экспериментах на видео и рассказала, что ей пришлось попробовать это впервые.