SKYLERR и Евгений Пронин вместе: певица впервые показала романтические фото с любимым

В звездных кулуарах давно ходили слухи о том, что певица SKYLERR (Валерия Кудрявец) встречается с адвокатом Евгением Прониным. Дело в том, что их не один раз видели вместе на публике.

В новогоднюю ночь артистка подтвердила роман с Прониным. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу SKYLERR. Валерия опубликовала серию романтических фото с Евгением: на снимках пара целуется, обнимается, дурачится и мило позирует вместе. Итоги не одного года,

– отметила артистка под публикацией. Ранее блогер Александр Волошин в интервью, которое вышло на ютуб-канале Василия Тимошенко, рассказывал, что имел отношения с Валерией. По его словам, это был киевский роман, который быстро закончился. Что известно о личной жизни Евгения Пронина? В течение 5 лет адвокат встречался с журналисткой Раминой Эсхакзай.

В мае 2021 года стало известно о помолвке пары.

Евгений сделал девушке предложение во время отдыха на Мальдивах, однако уже в начале 2023 года пара объявила о разрыве. Почему именно пара решила разойтись – неизвестно.