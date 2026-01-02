SKYLERR и Евгений Пронин вместе: певица впервые показала романтические фото с любимым
- Певица SKYLERR подтвердила свой роман с адвокатом Евгением Прониным, опубликовав романтические фото на своей инстаграм-странице.
- Ранее Евгений Пронин был помолвлен с журналисткой Раминой Эсхакзай, но пара разорвала отношения в начале 2023 года.
В звездных кулуарах давно ходили слухи о том, что певица SKYLERR (Валерия Кудрявец) встречается с адвокатом Евгением Прониным. Дело в том, что их не один раз видели вместе на публике.
В новогоднюю ночь артистка подтвердила роман с Прониным. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу SKYLERR.
Валерия опубликовала серию романтических фото с Евгением: на снимках пара целуется, обнимается, дурачится и мило позирует вместе.
Итоги не одного года,
– отметила артистка под публикацией.
Ранее блогер Александр Волошин в интервью, которое вышло на ютуб-канале Василия Тимошенко, рассказывал, что имел отношения с Валерией. По его словам, это был киевский роман, который быстро закончился.
Что известно о личной жизни Евгения Пронина?
- В течение 5 лет адвокат встречался с журналисткой Раминой Эсхакзай.
- В мае 2021 года стало известно о помолвке пары.
- Евгений сделал девушке предложение во время отдыха на Мальдивах, однако уже в начале 2023 года пара объявила о разрыве. Почему именно пара решила разойтись – неизвестно.