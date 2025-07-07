Я за свободные отношения, – украинский ведущий удивил заявлением о личной жизни

Известный ведущий Слава Демин часто интригует фанов романтическими фото с букетами цветов или загадочными подписями, намекая, что его сердце занято. Но мужчина рассказал, что на самом деле происходит в его личной жизни.

Слава Демин впервые признался, что стал сторонником свободных отношений. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на программу "Тур по звездам".

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Я в последнее время за свободные отношения. Меня это устраивает, если людей, с которыми я общаюсь, тоже устраивают свободные отношения,

– признался ведущий.

Демин объяснил, что работа была и остается у него на первом месте. Он не хочет повторять ошибок из прошлых отношений, поэтому стал сторонником именно такого формата отношений.

"Общение, свидания, флирт – это ок, но я всегда честен в этом плане и говорю: "Мне пока интересны свободные отношения, готова ли ты к такому?". Если человек говорит, что да, – все. Я только за то, когда соглашаются, я не хочу обижать или обманывать девушек, обещать золотые горы, а потом исчезать", – заметил ведущий.

Интервьюер добавил, что такой формат отношений срабатывает, по его мнению, в 30%. Он считает, что девушки мыслят иначе, чем мужчины. Поэтому иногда отношения могут не складываться. Тогда паре приходится разойтись.

Какая еще украинская звезда выбирает свободные отношения

Кулинар Евгений Клопотенко также рассказывал, что не хочет традиционной модели отношений. Он выбирает партнерские отношения, где для мужчины и женщины нет ограничений. По его мнению, свободные отношения – это не о легкомыслии, а о понимании и взаимодействии.

В одном из последних интервью Клопотенко говорил, что строит отношения, которые посередине между свободными и традиционными.