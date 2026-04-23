Оно не увеличивается, – украинский ведущий рассказал о новообразовании в мозге
23 апреля, 23:14
3

Оно не увеличивается, – украинский ведущий рассказал о новообразовании в мозге

Мария Примыч
Основні тези
  • Ведущий Слава Соломка имеет новообразование в мозге, о котором узнал после приступа судорог около 10 лет назад.
  • Из-за этого диагноза его признали непригодным к военной службе.

Ведущий Слава Соломка откровенно рассказал о своем диагнозе. Оказывается, у него есть новообразование в мозге.

Подробностями Соломка интервью Славе Демину.

Не пропустите Я его так ненавидела, – известная актриса призналась, что стала жертвой домогательства со стороны режиссера

Слава Соломка рассказал, что соответствующий диагноз ему поставили около 10 лет назад. Ведущий узнал о новообразовании в мозге, когда ему сделали МРТ, – у мужчины случился приступ судорог.

В то же время Соломка признался, что спокойно отнесся к диагнозу.

Значит надо это лечиться. Это проблема, которую надо решить, 
– сказал он.

Ведущий отметил, что не знает причины возникновения новообразования в мозге, они могут быть разными. Когда Слава Демин спросил, какие у него были симптомы, Соломка ответил – приступы эпилепсии.

Оно не увеличивается – это самое главное, 
– подытожил ведущий.

Интервью со Славой Соломкой: смотрите видео онлайн

Отметим, несколько месяцев назад в интервью Мирославе Мандзюк Слава Соломка рассказал, что в частности из-за диагноза новообразования в мозге его признали непригодным к военной службе.

У меня есть несколько заболеваний, которые меня делают непригодным к военному учету. Я каждый день принимаю соответствующие препараты, без которых я не могу жить. И эти препараты мне, в соответствии с медицинскими протоколами и правилами, государство выдает бесплатно, 
– объяснил ведущий.

Какую болезнь имел Михаил Клименко?

  • Недавно в интервью Маше Ефросининой вдова Михаила Клименко, Александра Норова, рассказала, что в 2012 году ему диагностировали рассеянный склероз.

  • Это стало одной из причин того, что лидер группы ADAM заболел туберкулезным менингитом. Он распространился по всему головному мозгу. Певец впал в кому

  • 7 декабря 2025 года Клименко умер. С ним попрощались 9 декабря в Национальной филармонии Украины. Михаила похоронили в селе Лубянка Киевской области.

Связанные темы:

Новости Show Украинские звезды