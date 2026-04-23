Оно не увеличивается, – украинский ведущий рассказал о новообразовании в мозге
- Ведущий Слава Соломка имеет новообразование в мозге, о котором узнал после приступа судорог около 10 лет назад.
- Из-за этого диагноза его признали непригодным к военной службе.
Ведущий Слава Соломка откровенно рассказал о своем диагнозе. Оказывается, у него есть новообразование в мозге.
Подробностями Соломка интервью Славе Демину.
Слава Соломка рассказал, что соответствующий диагноз ему поставили около 10 лет назад. Ведущий узнал о новообразовании в мозге, когда ему сделали МРТ, – у мужчины случился приступ судорог.
В то же время Соломка признался, что спокойно отнесся к диагнозу.
Значит надо это лечиться. Это проблема, которую надо решить,
– сказал он.
Ведущий отметил, что не знает причины возникновения новообразования в мозге, они могут быть разными. Когда Слава Демин спросил, какие у него были симптомы, Соломка ответил – приступы эпилепсии.
Оно не увеличивается – это самое главное,
– подытожил ведущий.
Отметим, несколько месяцев назад в интервью Мирославе Мандзюк Слава Соломка рассказал, что в частности из-за диагноза новообразования в мозге его признали непригодным к военной службе.
У меня есть несколько заболеваний, которые меня делают непригодным к военному учету. Я каждый день принимаю соответствующие препараты, без которых я не могу жить. И эти препараты мне, в соответствии с медицинскими протоколами и правилами, государство выдает бесплатно,
– объяснил ведущий.
Какую болезнь имел Михаил Клименко?
Недавно в интервью Маше Ефросининой вдова Михаила Клименко, Александра Норова, рассказала, что в 2012 году ему диагностировали рассеянный склероз.
Это стало одной из причин того, что лидер группы ADAM заболел туберкулезным менингитом. Он распространился по всему головному мозгу. Певец впал в кому
7 декабря 2025 года Клименко умер. С ним попрощались 9 декабря в Национальной филармонии Украины. Михаила похоронили в селе Лубянка Киевской области.