Экс-супруга Дзидзьо рассекретила, какое сообщение он написал, когда узнал о ее беременности
- SLAVIA (Ярослава Притула-Хома) рассказала, что ее бывший муж Дзидзьо понял о ее беременности после выхода клипа "Девка с перцем".
- Клип сняли, когда она была на 6 месяце беременности, а вышел он на 8 месяце.
Певица SLAVIA (Ярослава Притула-Хома) рассказала, как бывший муж Дзидзьо (Михаил Хома) отреагировал на ее беременность. Артист понял, что женщина ждет первенца, когда та выпустила клип на песню "Девка с перцем".
Об этом SLAVIA рассказала в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на шоу "Ближе к звездам".
Кстати "Думали весь месяц": SLAVIA рассекретила имя сына
Клип SLAVIA на песню "Девка с перцем" вышел в начале апреля. Уже тогда в сети заподозрили, что певица ждет ребенка, ведь в видео она показалась с округлым животиком.
Дзидзьо понял, что бывшая жена беременна, когда состоялась премьера клипа.
Снимала я на 6 месяце беременности, а клип вышел, когда я уже была на 8 месяце беременности. И Михаил мне написал: "Я вижу между строк, что ты беременна. Поздравляю". Даже в сториз сделал репост клипа,
– вспомнила SLAVIA.
Для справки! Дзидзьо и SLAVIA поженились в ноябре 2013 года. В 2021 году певец объявил о разводе. В целом они были вместе 20 лет.
Что известно о семье SLAVIA
В апреле стало известно, что SLAVIA находится в отношениях с бизнесменом Андреем Павлюком. В мае певица сообщила, что они обручились. Мужчина сделал предложение любимой в приложении "Дія".
7 июня SLAVIA и Андрей Павлюк поженились. Пара зарегистрировала брак в отделе ДРАЦСа в Житомирской области. Уже на следующий день певица впервые стала мамой. Она родила сына, которого назвала Львом.
SLAVIA рожала в Житомирском областном перинатальном центре. Муж присутствовал на родах. Сын супругов родился весом более 3 килограммов и ростом 52 сантиметра.
Дзидзьо поздравил бывшую жену с рождением первенца.