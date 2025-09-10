Певица SLAVIA (Ярослава Притула-Хома) рассказала, как бывший муж Дзидзьо (Михаил Хома) отреагировал на ее беременность. Артист понял, что женщина ждет первенца, когда та выпустила клип на песню "Девка с перцем".

Об этом SLAVIA рассказала в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на шоу "Ближе к звездам".

Клип SLAVIA на песню "Девка с перцем" вышел в начале апреля. Уже тогда в сети заподозрили, что певица ждет ребенка, ведь в видео она показалась с округлым животиком.

Дзидзьо понял, что бывшая жена беременна, когда состоялась премьера клипа.

Снимала я на 6 месяце беременности, а клип вышел, когда я уже была на 8 месяце беременности. И Михаил мне написал: "Я вижу между строк, что ты беременна. Поздравляю". Даже в сториз сделал репост клипа,

– вспомнила SLAVIA.

Для справки! Дзидзьо и SLAVIA поженились в ноябре 2013 года. В 2021 году певец объявил о разводе. В целом они были вместе 20 лет.

