SLAVIA впервые стала мамой и рассекретила пол малыша
- Певица SLAVIA впервые стала мамой, родив сына от бизнесмена Андрея Павлюка 8 июня на праздник Троицы.
- Супруги еще не решили окончательно, как назвать ребенка, рассматривая имена Лев и Атлас.
Певица SLAVIA сообщила, что впервые стала мамой. Она рассекретила, кого родила: мальчика или девочку.
SLAVIA родила первенца от бизнесмена Андрея Павлюка в воскресенье, 8 июня, на праздник Троицы. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.
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SLAVIA опубликовала фото, где изображены ее руки, Андрея Павлюка и новорожденного ребенка. Певица рожала в Житомирском областном перинатальном центре.
В воскресенье, на праздник Пресвятой Троицы, нас стало трое. Спасибо Богу за благословенный дар,
– написала она.
В комментариях поклонники и коллеги поздравляют супругов с пополнением в семье. Теплые слова, в частности, написали экс-супруг SLAVIA, Дзидзьо (Михаил Хома), и Наталка Карпа.
В комментарии kp.ua SLAVIA рассказала, что у них с Андреем родился сын весом более 3 килограммов и ростом 52 сантиметра. Влюбленные поженились 7 июня, а уже 8 певица родила. Схватки начались ночью.
Такой у нас чудесный мальчик, даже не верится, что это я его родила. Счастье просто переполняет. Даже трудно передать свои эмоции словами. Интересного его рассматривать, на кого он похож. Мне кажется, на Андрея,
– поделилась SLAVIA.
Андрей Павлюк присутствовал на родах любимой. Супруги еще не решили, как назвать сына.
Я очень хочу назвать Львом. А Андрей хочет назвать Атласом. Ему это имя очень нравится. Андрей говорит, что будет классное имя, если сын решит быть артистом. Для сцены оно то классно, а для жизни, как по мне, не очень подходит. Поэтому думаем,
– рассказала певица.
SLAVIA и Андрей Павлюк с сыном / Фото SLAVIA
Отношения SLAVIA и Андрея Павлюка
Напомним, что SLAVIA намекнула на беременность в клипе на песню "Девка с перцем", показавшись с округлым животиком. Впоследствии певица подтвердила, что ждет рождения первенца.
Избранником SLAVIA стал бизнесмен Андрей Павлюк, который имеет сына Аристарха от первого брака. Мужчина сделал предложение певице через приложение Дія в свой день рождения.
7 июня SLAVIA сообщила, что вышла замуж за любимого.