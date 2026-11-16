Соломия Витвицкая окрестила сына и впервые показала личико маленького Устима

Телеведущая вместе со своим мужем, военнослужащим Алексеем Ситайлом, крестила своего первенца Устима. Звездная мама не только поделилась трогательными снимками с обряда, но и перестала скрывать лицо месячного мальчика.

Для проведения важного духовного обряда супруги, которые ранее спорили из-за различных конфессий, выбрали Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь в Киеве. Соломия Витвицкая показала церемонию в инстаграме.

Обряд крещения состоялся, когда мальчику исполнился один месяц. На него знаменитые родители пригласили только самых близких людей и друзей. В этот день первенец телеведущей обрел духовную защиту, а Витвицкая перестала скрывать его личико. Поэтому на видео с крещения малыша можно увидеть, как Устим окреп за первый месяц жизни.

Соломия Витвицкая крестила сына: смотрите видео

Во время таинства священник соблюдал все традиции: малышу срезали небольшую прядь волос и надели на шею нательный крестик. Для праздничного дня мальчику подобрали белоснежный комбинезон с вышивкой и шапочку.

В своих соцсетях журналистка нежно обратилась к новоиспеченным крестным родителям и поблагодарила их за поддержку.

Сегодня Устим получил свой первый духовный оберег. Рядом были самые родные люди и ближайшие друзья. А теперь у него есть еще и замечательные крестные, которые будут любить, поддерживать и оберегать его. Мы счастливы, что именно вы рядом,

– написала Витвицкая.

Между тем Екатерина и Владимир Остапчуки не спешат с крещением сына Тимофея. Недавно жена ведущего рассказала, почему мальчика еще не крестили.