Соломия Витвицкая честно объяснила, за какие средства приобрела двухкомнатную квартиру в Киеве
- Соломия Витвицкая приобрела двухкомнатную квартиру в Киеве за средства от продажи недвижимости после развода, собственные заработки и одолженные деньги.
- Витвицкая открыто комментирует тему жилья, подчеркивая свое право на собственность.
Телеведущая Соломия Витвицкая приобрела квартиру в Киеве и сейчас делает там ремонт. Она рассказала, как заработала на собственное жилье.
Соломия Витвицкая напомнила, что в прошлом браке у нее и бывшего мужа было две квартиры – в Киеве и Львове. Из-за развода они продали жилье и разделили средства, пишет Show 24 со ссылкой на интервью Алины Доротюк.
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За эти деньги, а также средства из собственного заработка и частично одолженные, Соломия и приобрела двухкомнатную квартиру в Киеве. Недавно она показывала, что делает там ремонт.
После развода мы с Владом квартиру в Киеве и во Львове продали. в 2021 году мы продали недвижимость и деньги поделили пополам. Я как женщина, которая работает всегда, я имею право, наверное, на дом. Соответственно, эта квартира – она заработана моим ресурсом. Частично деньги также одолжены, но это мои средства,
– сказала ведущая.
Соломия Витвицкая добавила, что не скрывает информацию о том, что приобрела жилье, ведь имеет на это право. Поэтому и открыто комментирует эту тему.
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