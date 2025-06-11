Что слушают украинцы сегодня: 20 самых популярных треков в Spotify
- В чарте Spotify среди 20 самых популярных песен в Украине преобладает украинская музыка, но также присутствуют 6 российских треков.
- Украинский плейлист состоит из сочетания новых хитов, ностальгических треков, популярных в тиктоке, и музыки с глубоким смыслом.
Еженедельно украинские артисты представляют качественные музыкальные новинки, которые мгновенно становятся хитами. Однако среди 20 самых популярных песен в Spotify не обошлось без врагов.
Украинцы самостоятельно выводят артистов страны-агрессора в тренды в то время, когда Россия обстреливает наши города и убивает мирных людей. Радует лишь то, что украинской музыки в этом списке больше. Детальный обзор популярных новинок на Spotify читайте дальше на Show24.
Читайте также: Неожиданные дуэты и весенние хиты: 16 музыкальных новинок от украинских звезд, которые следует услышать
Jerry Heil & YARMAK – "С какого ты этажа неба?"
В этой коллаборации сошлись две стихии: нежная, трепетная душа Jerry Heil и прямой, честный голос YARMAK. Уже больше месяца песня держится в верхушке чартов, и недаром – она о самом главном.
Если бы чистота человеческих чувств стала песней, это была бы "3 какого ты этажа неба?",
– именно так артисты отзываются о совместном треке.
Jerry Heil & YARMAK – "С какого ты этажа неба?": смотрите видео онлайн
Drevo – "Изумрудное небо"
DREVO (настоящее имя – Максим Деревянчук) после Национального отбора на Евровидение-2024 продолжил творить музыку в жанре неофолька. "Смарагдове небо" – это про любовь, пространство и кричащую душу,. Песня вполне заслуженно стала №1 в Apple Music: она глубокая, свежая и очень искренняя.
Drevo – "Изумрудное небо": смотрите видео онлайн
Виталий Козловский – "Пинаколада"
Хит 2006 года вернулся с новой силой – и уже на украинском. Песня стала символом камбэка Козловского, который долго боролся за право петь собственные песни.
Это не просто песня. Это не просто этап в моей жизни. Это – история о несокрушимости, когда кажется, что все против тебя,
– говорит Виталий о "Пинаколаде", в своих соцсетях.
Виталий Козловский – "Пинаколада": смотрите видео онлайн
VovaZiLvova & Иван Дорн – "Атата–Ренебе"
Хит 2012 года не просто ожил, он залетел в новый культурный контекст. Благодаря тиктоку и новой волне украинизации трек снова в игре. Его смелый юмор, танцевальные биты и фирменная львовская подача – это именно то, что нравится молодежи сейчас.
VovaZiLvova & Иван Дорн – "Атата–Ренебе": смотрите видео онлайн
Шугар – "Тетя", "Олег"
Шугар стал феноменом в современном шоубизнесе. Его треки постоянно крутятся в тиктоке, а подписчицы мечтают услышать "Тетю", "Олега" и другие хиты вживую. В 20 самых популярных хитов на Spotify сейчас входят сразу 2 трека артиста.
- "Тетя" – гимн уверенных женщин. Танцевальный трек с абсурдно-смешным вайбом, который мгновенно стал хитом TikTok.
Шугар – "Тетя": смотрите видео онлайн
- "Олег" – сатирический трек о девушке, которая не "ведется" на показуху, потому что в ее жизни есть Олег.
Шугар – "Олег": смотрите видео онлайн
Parfeniuk – "Врубай"
"Врубай" – трек от Parfeniuk, который стал настоящей визитной карточкой артиста и энергетическим бумом. Релиз песни состоялся еще 31 октября 2024, но этот хит до сих пор держится в чартах на высоких позициях. "Врубай" также стал заглавным треком дебютного альбома Parfeniuk, который включает 9 композиций, отражающих путь артиста от официанта до звезды украинской сцены.
Parfeniuk – "Врубай": смотрите видео онлайн
Анна Тринчер – "Зірочка палай"
"Зірочка палай" взлетела в тикток еще до официального релиза, собрав более 25 тысяч видео. После выхода трек возглавил украинский чарт Apple Music, вытеснив российскую песню с первого места.
Даже если в тебя никто не верит – твоей веры уже достаточно,
– пишет Анна.
Анна Тринчер – "Зірочка палай": смотрите видео онлайн
Alena Omargalieva – "Мужчина"
"Этот мужчина только мой, осторожно девушки!", – звучит в каждой сторис. Легкая, мемная и искренняя композиция. Песня "Мужчина" стала вирусной еще до официального релиза – ее подхватили соцсети.
Alena Omargalieva – "Мужчина": смотрите видео онлайн
DOROFEEVA – FENOMENAL
FENOMENAL – стильный, зажигательный, танцевальный хит от Надежды Дорофеевой. Фаны DOROFEEVA ждали этот релиз 4 года, поэтому неудивительно, что песня сразу взлетела на высокие ступеньки в чартах Apple Music, Youtube Music и Spotify, и заполонил тренды тиктока.
DOROFEEVA – FENOMENAL: смотрите видео онлайн
"Бумбокс" – "Зцапала-злапала"
Еще один хит, который получил вторую жизнь благодаря любви фанов. "Зцапала-злапала" – трек от группы "Бумбокс", которой уже 19 лет. Хиты этой группы – вечные, и "Зцапала-злапала" – тому доказательство. Саркастический текст, глубокий саунд и все тренды соцсетей и высокие ступеньки чартов твои, как и в 2006, так и даже в 2025 году.
"Бумбокс" – "Зцапала-злапала": смотрите видео онлайн
Wellboy & Parfeniuk – "Забей"
Дуэт, звучащий как нечто очень личное. Трек балансирует между глубоким эмоциональным месседжем и легкостью мелодии. В песне сошлись два мира, чтобы создать яркий хит. Илья Парфенюк рассказывает, что они с Антоном поняли друг друга на ментальном уровне, и именно поэтому, совместная работа получилась качественной и гармоничной.
Wellboy & Parfeniuk – "Забей": смотрите видео онлайн
OSTY, Klavdia Petrivna – "Не пугай"
Дуэт OSTY и Klavdia Petrivna – перехватывает дыхание. Эта песня, с особой историей. Она началась с телеграмм-кружочка, а теперь собирает миллионы на стримингах. Это композиция о любви, страх и доверие – в современном, электронном звучании, но с живым сердцем.
OSTY, Klavdia Petrivna – "Не пугай": смотрите видео онлайн
MONATIK – "А что?"
"А что?" – это летний хит от MONATIK, в котором сочетаются романтические чувства и воспоминания о родной Одессе. Релиз состоялся 22 мая 2024, и песня сразу стала саундтреком лета. Клип к песне сняла Таня Муиньо, украинка и звездный режиссер, которая работала с ROSALÍA, Harry Styles, Cardi B, Lil Nas и другими мировыми артистами.
Друзья, прошу вас отнестись к этой песне, как к экранизации одного из номеров моего будущего мюзикла,
– Дмитрий Монатик о "А что?".
MONATIK – "А что?": смотрите видео онлайн
Сколько российских треков сейчас в чарте
Среди многочисленного количества качественной украинской музыки, в чартах до сих пор присутствуют российские треки – 6 треков из 20. Во время, когда музыка стала частью нашей культурной обороны, слушать российских артистов и собственноручно поднимать их треки в чарты – как подпевать врагу. В чарте нет ни одного трека иностранных исполнителей, которые открыто помогают и поддерживают Украину, но присутствуют песни, созданные россиянами. Несмотря на это, радует то, украинская музыка все громче звучит на высоких позициях в чартах и сознательных украинцев становится все больше.